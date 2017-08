„Opevnění“ Hradu s novým prezidentem padne

Praha /INFOGRAFIKA/ - Přesně před rokem se u vstupu na Pražský hrad objevily dva bezpečnostní rámy. Nedávný teror v Barceloně opět otevřel otázku jsou kontroly ve prospěch zvýšení bezpečnosti návštěvníků, nebo je tomu spíše naopak?

Pražským deníkem oslovení čtyři kandidáti v blížících se prezidentských volbách by rok staré bezpečnostní opatření v případě zvolení zrušili. Rámy samotné podle nich vyvolávají další rizika.

Hrad prý zvažoval umístění rámů i před vchodem do Chrámu sv. Víta

Na postoji protikandidátů Miloše Zemana nic nemění ani čtvrteční útok na rušné třídě v centru Barcelony, při němž vjel terorista dodávkou do lidí a 13 jich připravil o život, zhruba stovku dalších pak zranil. Podle Jiřího Drahoše jsou právě „davy čekající v dlouhých frontách rizikovější, než cokoliv jiného“. Marek Hilšer, další uchazeč o prezidentský úřad, pak ve stejném duchu poukazuje na skutečnost, že „současná bezpečnostní opatření na Hradě akorát nahrávají možnému útoku autem“.

Jestli se v bezpečnostní oblasti na Hradě něco změní v souvislosti s barcelonským útokem, to odmítl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček komentovat. Podle jeho slov z poloviny července Kancelář prezidenta zvažovala ukončení preventivních prohlídek turistů u frekventovaného vstupu. Bezpečnostní složky to prý ale zatím nedoporučují. Hrad přitom zároveň zvažoval umístění rámů také před vchodem do Chrámu sv. Víta. Z těchto plánů ale zatím sešlo.

Velké shluky lidí jsou potenciálním cílem útoku

Bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní poradce Andor Šándor nepovažuje kontroverzní rámy za úplně nesmyslné. S citovanými prezidentskými kandidáty ale zároveň víceméně souhlasí i podle Šándora jsou velké shluky lidí potenciálním cílem útoku: „Řešení bezpečnosti sídla hlavy státu těmi rámy se zdá jako adekvátní. Zavedené ale bylo příliš plošně a může obtěžovat turisty a ještě to nemusí ochránit prezidentské kanceláře. Dovedu si představit méně přísná opatření na Hradčanském náměstí. Na druhou stranu bych doporučoval aby Kancelář prezidenta a částečně druhé a třetí nádvoří byly podstatně víc chráněné. V tuto chvíli nejsou nijak.“

Samotné rámy podle Šándora nemohou stoprocentně vyloučit proklouznutí případného útočníka do sídla prezidenta. Tomu by měla bránit další, méně viditelná opatření třeba diskrétní sledování osob.

Bezpečnostní expert: Rámy jsou lepší než nic

„Sám ale netuším, jestli se takové komplexní metody uplatňují. Pořád ale i ty rámy jsou podstatně lepší, než když tam nebylo vůbec nic,“ dodává Šándor, podle kterého je Pražský hrad ve světě unikátní spojením dvou věcí je to nejnavštěvovanější památka metropole a zároveň sídlo hlavy státu. Proto je prý řešení bezpečnosti v areálu Hradu komplikované. Analytik navíc upozorňuje, že i západní sídla prezidentů nebo monarchů jako Bílý dům nebo Buckinghamský palác mají značná omezení pro vstup veřejnosti.

A jaké alternativy k současným opatřením navrhují Zemanovi vyzyvatelé ve volbách? „Chceme-li nějakým způsobem zabezpečit Hrad jako sídlo prezidenta, pak je to podle expertů možné udělat třeba odstupňovanými bezpečnostními zónami v rámci areálu,“ uvedl Jiří Drahoš. Rámy kritizují i lidé v internetových diskusích někteří upozorňují také na „dodatečné riziko“ dlouhých front. „A pak už bude stačit jen jeden mamlas a odnese to spousta lidí ve frontě… Ale na těch ostatně ani moc nezáleží,“ poznamenal jeden diskutující.

Uzavřít nebo otevřít?

Stejně jako se na Hradě zavádějí nové kontroly a uvažuje se o jejich zpřísnění nebo naopak zrušení, měnila se za jednotlivých prezidentů i přístupnost vnitřních i vnějších prostor areálu. První komunistický pán Klement Gottwald se na Hradě opevnil. První polistopadový, Václav Havel, ho naopak znovu otevřel veřejnosti. Dnes je veřejně přístupná necelá desítka z „vnitřních prostor“, mimo jiné Starý královský palác nebo Obrazárna, a podobný počet venkovních míst v zahradách. STOP SOUKROMÝM OSLAVÁM PRO VYVOLENÉ

Podle Jiří Drahoše se stal Hrad znovu tak trochu „pevností pro vyvolené“. On by z něj chtěl mít naopak znovu „otevřené, přátelské místo výstavní, vzdělávací a společenské aktivity“. Drahoš chce proto zpracovat s experty koncepci využití každého vhodného prostoru. „Zasadím se o využití historických prostorů pro aktivity, kterým skutečně mají sloužit. Omezím naopak jejich nevhodná využívání pro soukromé účely vyvolených. Například nedopustím, aby se místnosti určené pro ceremonie a jednání určité úrovně (např. Habsburský salon) využíval pro oslavy či návštěvy kohokoli z mého týmu. Obdobný přístup uplatním i vůči zámku v Lánech.“ Také Vratislav Kulhánek by „po dohodě s památkáři zpřístupnil vše, co se zpřístupnit dá“. Veřejnosti by otevřel téměř veškeré historické prostory včetně Vladislavského sálu. Výjimkou by měl být Španělský sál a také Rudolfova galerie.