ONLINE: Protest pražských taxikářů. Dohlížet na něj budou desítky policistů

/VIDEO/ V pondělí dopoledne se uskuteční protestní jízda taxikářů, kterým vadí, že magistrát a ani vláda neregulují Uber i jiné podobné přepravce. Do hromadné jízdy by se měly zapojit stovky taxikářů a na protest by měly dohlížet desítky policistů.

„Evropskou, Plzeňskou, vlastně všemi příjezdovými trasami na letiště. Pojedem' směr letiště, tam se u Mariottu budeme otáčet a zase zpět na Lipskou a příjezdu na Evropskou se zase otočíme zpět k letišti,“ uvedl pro Radiožurnál Petr Bednář ze Sdružení českých taxikářů. Jak dlouho tato jízda potrvá, není známo. Na celou akci by měly dohlížet desítky policistů. „Policie již několik dní vede intenzivní jednání se všemi zainteresovanými stranami a připravuje se na všechny možné varianty a scénáře, které mohou nastat. V tuto chvíli nechceme spekulovat o případných postupech, které budou zvoleny, ale vše bude směřovat k tomu, aby protesty co nejméně omezily dopravu," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. "Prioritou bude tedy zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu. Policisté budou postupovat v mezích zákona a případné porušení příslušných zákonných ustanovení dokumentovat a postihovat," dodal Daněk. ČTĚTE TAKÉ: Pomalá jízda taxikářů zablokuje příjezd do metropole a na letiště v Ruzyni Město prý nedostalo od taxikářů výzvu Letiště už své cestující vyzvalo, aby využili spíše městskou hromadnou dopravu a na cestu si vyčlenili dostatek času. Cestující tak mohou zvolit např. autobusové linky 100 ze Zličína, 119 ze stanice metra A Nádraží Veleslavín, 191 ze zastávky Na Knížecí. I autobusy se ale mohou dostat do zácpy, protože i jejich trasa se někde kryje s trasou protestu. Primátorka Adriana Krnáčová řekla, že v pondělí žádné jednání s taxikáři neočekává, protože město od nich nedostalo žádnou výzvu. Ve čtvrtek má zasednout expertní skupina, která by měla připravit návrh na řešení situace. #livevideo| #

Autor: Redakce