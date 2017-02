Odvolaný Mládek: Sobotka se rozhodl podle svých PR poradců

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) odmítl, že by selhal v záležitosti cen mobilních dat. Postupem resortu v této oblasti dnes premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zdůvodnil své rozhodnutí navrhnout ke konci února Mládkovo odvolání. Předseda vlády se podle Mládka řídí radami svých poradců pro public relations. V úřadu se staly chyby v komunikaci, ministerstvo ale nejednalo proti politice vlády, řekl Mládek novinářům.

"Pan premiér rozhodl podle svých PR poradců a medializací, a nikoliv podle skutečnosti. Možná patřím do staré školy, která rozhoduje podle ekonomických dat a čísel, a nikoliv výkřiků médií," uvedl Mládek.

Je přesvědčen, že v poslední době čelil mediální kampani. "Je to zřejmé. Stačí si udělat nějaký přehled médií. Kampaň vedl primárně ministr financí Andrej Babiš (ANO), který s tím začal, a já jsem nedostal moc velkou podporu," uvedl Mládek. "Kdybych byl tak nevýznamný a nedůležitý ministr, tak by ji asi neměl důvod vést," dodal.

Mobilní data jsou podle Mládka mimo kompetence ministerstva průmyslu, naopak resort by se do problematiky neměl vměšovat. "Chci odmítnout, co je mi podsouváno, že jsem selhal, je to mimo mé kompetence," řekl novinářům.

Mládek uvedl, že je svým odvoláním zklamán, na druhé straně však pro něj bude větší možnost odpočinku úlevou.

Resort průmyslu měl podle něj pod jeho vedením jasné cíle, z nichž většina byla splněna. Zmínil například podporu exportu, rozhodnutí o takzvaných těžebních limitech hnědého uhlí v severních Čechách nebo zachycení nové průmyslové revoluce odstartováním debaty o takzvaném průmyslu 4.0.

