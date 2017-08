Odtahů aut je o půlku méně než před pěti lety

Praha - Strážníci loni nařídili 17 tisíc odtažení vozidel. Před rokem 2013 to přitom bylo dvakrát tolik. Nejčastěji se auta přemisťují z modrých zón, chodníků nebo z křižovatek.

Už léta lze mezi motoristy slyšet stejné stesky: odtahů aut je moc. A podle toho, jak často je nařizují, jsou zřejmě strážníci hodnoceni. „Není to pravda,“ řekl Deníku ředitel městské policie Eduard Šuster. Loni pražští strážníci podle Šusterových slov nařídili 16 795 odtahů.

V modrých zónach na Praze 1, 2, 3 a 7 zajišťují dohled strážníci

„Během pěti let se jejich počet snížil na polovinu. A to bez toho, že by poklesla respektovanost zón placeného stání,“ konstatoval šéf strážníků. V původních modrých zónách pro rezidenty na území Prahy 1, 2,3 a 7, kde dosud zajišťují dohled strážníci (a nikoli elektronika aut snímající registrační značky jako v novějších zónách na území Prahy 5, 6 a 8), se podle jeho slov respektovanost pohybuje kolem 90 procent. U smíšených zón, kde jsou i parkovací automaty, dosahuje 80 procent.

„V nových zónách reagujeme pouze na upozornění či oznámení,“ připomněl Šuster. Lidé tam volají hlídky městské policie k autům, která jsou delší dobu bez pohybu. Některá stojí na místě tak dlouho, že už nejsou čistá, nebo dokonce obrůstají trávou. Vrak by měl zmizet, aby nezabíral místo, soudí občané žádající výjezd strážníků. Většinou se však ukáže, že vůz stojí v zóně pro auta místních oprávněně a majitel má zaplaceno. Pouze málo jezdí.

V hlavní roli? Modré zóny

Dvěma třetinami se na celkovém počtu odtahů nařízených městskou policií dlouhodobě podílejí „staré“ zóny placeného stání v Praze 1, 2, 3 a 7. Například loni z celkového počtu 16 795 zásahů bylo 10 071 právě v nich. Dalších 5156 se týkalo překážek, převážně aut stojících v křižovatkách či na chodníku. Třetí nejpočetnější skupinou jsou odtahy z vyhrazených parkovišť od stání u ambasád po místa po invalidy: loni jich bylo hned 996.

Šuster rovněž připomněl, že vedle odtahu se nabízejí i jiné možnosti řešení přestupku spojeného s parkováním: nasazení botičky, oznámení do správního řízení, udělení pokuty (pokud je řidič na místě) nebo vypsání takzvané parkovačky. A skutečně se hojně využívají. Dopravních přestupků v zónách placeného stání zaznamenává městská policie 170200 tisíc ročně. Ne každý zásah odtahového vozidla Správy služeb hl. m. Prahy ovšem vychází z podnětu strážníků. Ti za první pololetí letošního roku nařídili 8068 odtahů, celkový počet se vyšplhal na 11 419. Odtahovat auta je totiž potřebné také například z míst havárií inženýrských sítí, předem plánovaných oprav, kde vozidla zůstala stát, či konání velkých akcí. Ještě poměrně nedávno zajišťovala odtahy nejen správa služeb, ale magistrát zaměstnával i soukromé firmy.

1900 korun za odtah

Za stejné peníze může auto najezdit po Praze třeba tisíc kilometrů, nebo naopak urazí jen docela malý kousek. Pokud řidič utratí 1900 korun na čerpací stanici za nákup paliva, pořídí benzin nebo naftu postačující k ujetí nejméně 900 kilometrů. Pokud stejnou částku musí vydat za odtah, za 19 stovek auto doputuje jen na odtahové parkoviště. A to navíc s předpokladem, že do doby, než si automobil vyzvedne, nebude částka naskakovat o další stokoruny.

Jen pokrýt náklady

Aktuální sazby nejsou novinkou. Částky 1900 korun za úplný odtah, 1250 za neúplný (pokud se řidič na místě objeví v době nakládání auta), 3800 korun bez parkovného za odtah zpětný (tedy s navrácením na původní místo) a 1300 korun za takzvaný technický úkon (zpravidla nadzvednutí auta při blokovém čištění) se v hlavním městě účtují už od roku 2013. Tehdy pražští radní schválili, že se o 600 korun navýší dosavadní taxa, která se nezměnila od roku 2001.

„Není nadále možné, aby slušní Pražané dopláceli na službu těm, kteří nerespektují dopravní značení v ulicích,“ vysvětloval tehdy radní Lukáš Manhart (TOP 09). S tím, že poplatek za v původní výši 1300 korun nepokrýval náklady a město muselo doplácet. Za jeden odtah právě kolem šesti stovek. „Veškeré náklady spojené s odtahy vozidel vzrostly,“ argumentoval tehdy Manhart s připomenutím vývoje cen nafty. Zatímco v roce 2001 se pohybovala kolem 22 korun na litr, v době zdražení byla „nejméně o 13 korun vyšší“. Schválené ceny se drží, i když k 35 korunám za litr k potěšení motoristů průměr letos nedosáhl ani v hlavní letní sezoně.