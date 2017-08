ODS sází na kontaktní kampaň, voliče láká na filmy

AKTUALIZOVÁNO

Praha - Pohřeb válečného hrdiny a veterána Jaroslava Klemeše se uskuteční v pondělí odpoledne ve strašnickém krematoriu v Praze. Poslední rozloučení začne ve Velké obřadní síni v 15.00 hodin a uskuteční se s vojenskými poctami. V úterý to uvedl ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek. Poslední žijící československý výsadkář vyslaný za druhé světové války do okupovaného Československa z Británie a držitel nejvyššího státního ocenění Řádu bílého lva zemřel v pondělí ve věku 95 let.