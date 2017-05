Odborník:Musí se snížit odvodňování měst, jinak hrozí sucho

Praha - Prvním nutným krokem ke zmírnění sucha, povodní, je menší odvodňování měst a krajiny. V úterý to řekl předseda slovenské organizace Ľudia a voda Michal Kravčík na mezinárodní konferenci Počítáme s vodou v pražské Novoměstské radnici. Pokud se města odvodňují, například prostřednictvím kanalizace, vytváří se v nich větší teplo a málo vody se přirozeně odpařuje. Mraky se následně nedostanou nad město a zahřátá území, protože stoupající teplo je tam nevpustí. Vyprší ve se pak ve vyšších polohách, ale ve větším množství, což může způsobit i povodně, říká Kravčík.

Sucho. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Kromě globálního oteplování mají dopady na koloběh vody podle Kravčíka právě i lokální změny teplot, které mohou lidé zastavit snáze. Teplo ve městech tedy znamená menší městské srážky. Pokud ale ve městech zaprší, stejně se většina vody z kanalizace odvede do řeky, místo aby zůstala v krajině, která je zastavěná. Což nadále srážky ve městech kvůli menšímu výparu znovu sníží.

Ve městech se zvyšuje prašnost

Ve městech se tak podle Kravčíka zvyšuje následně i prašnost a výskyt alergenů v ovzduší. Naopak mraky, které nedovedou proniknout do většího tepla, se vyprší ve větší koncentraci ve vyšších polohách. Vznikají pak povodně.

Města a aglomerace však na ně podle Kravčíka reagují špatně, protože místo aby se snažila vodu zastavit ve své blízkosti, tak ji vybetonováním koryta ještě urychlí a odvedou ze svého území. "Nejdřív si vyženeme vodu do oceánu a potom si za ní jedeme na prázdniny," dodal odborník.

V ČR je málo srážek nejenom v oblasti Prahy

Městské části, města a i státy by podle něj měly dělat co nejvíc kroků k narušení tzv. tepelných ostrovů. Například aby voda, která je při dešti sbíraná, neodtékala pryč z města, ale využívaly by jí stromy. Dalšími opatření jsou zelené střechy a vodní plochy, které obnovuje i dešťová voda.

V České republice je podle Kravčíka málo srážek nejenom v oblasti Prahy, ale i v pásu mezi Brnem a Olomoucí. Naopak více srážek je v Jesenících. České ministerstvo životního prostředí plánuje letos na konci května spustit dotační program Dešťovka, letos v něm má být 100 milionů korun.

Dotace z programu mohou zatím čerpat vlastníci i stavebníci všech obytných domů s výjimkou rekreačních. Stát podpoří zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, akumulaci srážkové vody pro splachování záchodů a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové.