ODA postavila do čela kandidátek bývalou primátorku a architekta

Obnovená Občanská demokratická aliance (ODA), v jejímž čele stojí miliardář Pavel Sehnal, poslala do čela kandidátek do podzimních voleb do Sněmovny bývalou primátorku Liberce Martinu Rosenbergovou, architekta a developera Ladislava Opletala nebo bývalého rektora Západočeské univerzity v Plzni Zdeňka Vostrackého.

Strana dnes své lídry představila na tiskové konferenci v Praze. Podle jedničky pražské kandidátky a předsedy Sehnala by bylo pro stranu vítězstvím překročení pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny. Sehnal dnes zopakoval, že ODA nabízí voličům podporu podnikatelů a živnostníků, start procesu přijetí eura nebo omezení dotací. Postavil se i za hlubší integraci do Evropské unie, což podle něj dává smysl z ekonomického či bezpečnostního hlediska. "Unie je základem bezpečnosti, pokud bude tvořit jeden ekonomický a politický celek, je to způsob, jak předejít konfliktům," řekl dnes novinářům. ČTĚTE TAKÉ: Do Národního muzea se vrátilo sousoší Géniů. Po jedenácti letech Rosenbergová povede kandidátku v Libereckém kraji, Opletal kandiduje v Olomouci, Vostracký na Plzeňsku. "Vážím si toho, že mohu žít v demokratické společnosti a chci, aby to tak zůstalo. Vážím si, že jsme členy Evropské unie a chci, aby to tak zůstalo," řekla ke své kandidatuře Rosenbergová, která před nedávnem po 11 letech ukončila členství v ČSSD. ODA na kandidátky ve spolupráci s hnutím Pro zdraví a sport zapsala 350 lidí. "Slíbil jsem našim voličům, že kandidátky ODA budou naplněny poctivými, slušnými lidmi a věřím, že jsme měli šťastnou ruku," uvedl Sehnal. Výsledkem spolupráce s tzv. youtubery podle podle něj je to, že na kandidátkách budou i zástupci nejmladší generace. ČTĚTE TAKÉ: Na Třebíčsku hynou desetitisíce borovic. Zasychají na stojato Prioritou zůstávají komunální volby. "Už že jsme sestavili za 80 dnů kandidátku, znamená dobrý základ, abychom v komunálních volbách uspěli. A nevzdáváme šance v parlamentních volbách. Jediným řádným průzkumem jsou volby samé. Každá strana chce zvítězit, v tomto případě to znamená překročit tu pětiprocentní hranici," uvedl Sehnal. Sehnalova ODA zahájila činnost v lednu, využila značku někdejší vládní strany z 90. let a chce na ni navazovat pravicovým programem zaměřeným na podnikatele. V červnu představila také svého kandidáta na prezidenta, bývalého šéfa mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Vratislava Kulhánka. Strana mu pomáhá sehnat 50 tisíc podpisů pro nominační petici a jeho kandidaturu se chystá podporovat také finančně až do výše padesátimilionového limitu. Podle Sehnala má zatím Kulhánek k dispozici zhruba 10 tisíc podpisů. ČTĚTE TAKÉ: V Jižní Africe začala aukce nosorožčích rohů ze soukromé farmy

