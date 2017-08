Od září se vrátí do ulic Prahy 1 antikonfliktní tým. Nově v něm budou čtyři ženy

Praha - Na začátku září se do ulic Prahy 1 vrátí antikonfliktní tým. Má za úkol upozorňovat na rušení nočního klidu po 22 hodině. Praha 1 je s prací týmu spokojena, ale i přesto s ním už v říjnu nepočítá. Podle starosty Oldřicha Lomeckého jsou peníze potřeba jinde. Tým ale promění své složení. Nově se v nich budou objevovat čtyři ženy. O situaci informoval web Echo24.

Antikonflitní tým bude v terénu fungovat jenom přes září a podle Lomeckého svůj účel splnil. Praha 1 ovšem nemá dost peněz. Priority rozpočtu Prahy 1 jsou prý jinde. „Domnívám se, že to bylo spíše na přechodnou dobu s nástupem protikuřáckého zákona,“ uvedl pro Echo 24 Lomecký, který se domnívá, že by se měla mnohem intenzivněji zapojit městská a státní policie. Právě v souvislosti se zákazem kouření, který byl zaveden 30. května, stoupl počet stížností.

Městské policii schází lidé

„Suplujeme práci státních orgánů, to o čem mluvíme je povinností státní a městské policie, tudíž ministerstva vnitra a magistrátu. Jelikož péče nestačí a to všichni víme, tak Praha 1 to musí dělat ze svého rozpočtu,“ doplnil Lomecký. Antikonflitní tým však nemůže suplovat práci policie, nemá totiž patřičné pravomoci. Členové týmu mohou pouze upozorňovat návštěvníky na to, co se smí nebo nesmí.

Městská policie zase nemá dostatek lidí. „Pochopitelně podstav je. V rámci toho se snažíme rotovat policisty z jiných městských částí třeba na Prahu 1. Tento stav nemůže trvat pořád a my se snažíme policisty nějakými benefity nalákat, je to ale i o tom, kdo se nám přihlásí,“ uvedl radní pro bezpečnost Libor Hadrava.

Ženy v antikonflitním týmu

Právě nedostatek financí byl důvodem, proč antikonfliktní týmy nefungovaly o prázdninách, i když v této době je nejvyšší koncentrace opilých a hlučících turistů v centru města. Lomecký k tomu uvádí, že je to služba pouze pro obyvatele Prahy 1 a vzhledem k tomu, že většina z nich je o prázdninách mimo Prahu, rozhodla se radnice k tomuto kroku.

Složení antikoflitního týmu se od září promění, nově v nich budou i čtyři ženy. Tým se i nadále bude pohybovat po centru Prahy od čtvrtka do soboty, vždy od jedenácti hodin večer do čtyř ráno. Personální složení týmu pak má na starosti firma BSB Professional service, které městská část za tři měsíc hlídkování zaplatí 600 tisíc korun.