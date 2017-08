Ochránci supů mají nové terénní auto. Díky spolupráci Pražské zoo s KB

Praha - Vedle projektů na ochranu ohrožených druhů, které Zoo Praha sama organizuje, mezi nejznámější patří Návrat divokých koní a Toulavý autobus, jich také řadu dalších podporuje. Mezi ně patří i ochrana supů mrchožravých na Balkáně, již zajišťuje organizace Green Balkans v Bulharsku. V minulých letech zde byly z prostředků poskytnutých pražskou zoologickou zahradou vybudovány tři chovné a seznamovací voliéry pro supy a také krmné místo. Odteď mají bulharští ochránci těchto dravců k dispozici rovněž terénní vůz. Pořídit si jej mohli díky spolupráci Zoo Praha s Komerční bankou.

Sup mrchožravý je nejmenší ze čtyř druhů supů, které žijí i v Evropě, a zároveň mu náleží smutné prvenství. Je ze všech supů nejohroženější a kvůli těmto alarmujícím číslům se dostal také na Červený seznam IUCN do kategorie ohrožených živočichů. Evropská populace totiž během posledních tří generací supa mrchožravého klesla na méně než polovinu. Pokud se zaměříme na balkánskou populaci, tak ta klesla za stejné období o 70 % a patří dokonce do kategorie „kriticky ohrožený“.

Počet supů ve volné přírodě se snižuje

„Právě z Balkánu vede jedna z dvou tahových cest supů a v Bulharsku pak žije celá třetina zdejší populace, což představuje necelých 30 dospělých párů,“ uvádí Antonín Vaidl, kurátor ptáků ze Zoo Praha a koordinátor záchranného programu EEP supa mrchožravého, a doplňuje: „Hlavními důvody, proč supů ve volné přírodě ubývá, jsou ústup původního hospodaření v živočišné výrobě, urbanizace krajiny, kolize s elektrickým vedením, otravy a také rušení lidmi, kteří se ve volném čase věnují skalnímu lezení v místech, kde tito dravci hnízdí.“

Dramaticky klesající počet dravců stál v roce 2013 za vznikem společného projektu organizace Green Balkans a Zoo Praha. Cílem této spolupráce je zastavit úbytek supů v přírodě a navrátit jedince vylíhnuté v lidské péči do balkánských hor. Pražská zoo finančně podpořila výstavbu tří chovných a seznamovacích voliér pro supy a také stavbu krmného místa. „Krmné místo se nachází na vyvýšené skále a poskytuje dostatek prostoru pro vzlet i přistání ptáků. Je důležité při odchovu mláďat a slouží také jako první zastávka po dlouhé migrační cestě. Supi zde vždy najdou dostatek potravy,“ vysvětluje Antonín Vaidl. Právě těžko přístupný terén v pohoří Stara Planina, kde se nachází nejen krmné místo, ale také hnízdiště supů, byl důvodem pro rozšíření spolupráce.

Zoo za posledních deset let odchovala nejvíce mláďat supů

„Terénní vůz je v takto složitých podmínkách nezbytný a místním ochráncům přírody velmi pomůže nejen v zásobování krmného místa, ale také při monitoringu zdejší populace supů,“ říká Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha. Terénní automobil Subaru Forester, který organizace Green Balkans od pražské zoo převzala, má na sobě velký polep supa mrchožravého a loga partnerů.

Supi mrchožraví jsou se Zoo Praha úzce spojeni. Pražská zoo totiž za posledních deset let odchovala nejvíce mláďat těchto dravců v Evropě a vede pro supy evropskou plemennou knihu a záchovný program (EEP), který byl ustanoven v roce 2012. Zoo Praha je také členem dozorčí rady Nadace na ochranu supů (Vulture Conservation Foundation, VCF), která usiluje o ochranu všech čtyř evropských druhů supů. Tato nadace mimo jiné šíří osvětu v evropských zemích, kde supi žijí, s cílem zastavit používání otrávených návnad.

Veřejnost může záchranné projekty Zoo Praha podpořit pomocí sbírkového konta Pomáháme jim přežít s číslem 43–6804660247/0100, a také prostřednictvím příspěvků z DMS. Cena jednorázové DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, na projekt pak putuje částka 29, 59 nebo 89 Kč. Zájemci mohou využít také variantu trvalého příkazu (každý měsíc se zvolená částka automaticky zašle na konto Zoo Praha),

a to na všechny uvedené částky. Tvar sms zprávy je DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolená částka) a zasílá se na číslo 87 777. Poslední a nejnovější možností jak přispět jsou platební kiosky umístěné v areálu Zoo Praha.