Obžalovaní v kauze prodeje budov Karlově univerzitě odmítli vinu

Praha - Otakar Otta,který s dalšími sedmi lidmi čelí obžalobě kvůli prodeji někdejších budov Českých drah Univerzitě Karlově, v úterý u soudu odmítl vinu. Odmítá také tvrzení, že ovlivňoval znalecké posudky, kvůli kterým podle obžaloby přišel stát o několik set milionů korun. Vinu necítí ani další obžalovaní. Kauzou se dnes začal zabývat pražský městský soud, hlavní líčení bude pokračovat ve středu.

Univerzita Karlova. Ilustrační foto.Foto: Archiv VLP

Budovy Českých drah v Opletalově ulici v centru Prahy získal podle obžaloby Otta jako předseda představenstva společnosti Apuro v roce 2007. Apuro podle spisu koupila budovy za cenu záměrně podhodnocenou znalcem Vladimírem Pažoutem, čímž dráhy přišly zhruba o 73 milionů.

Ministerstvo nákup navíc dotovalo 372 miliony korun

Firma budovy v roce 2010 prodala za 402,5 milionu Karlově univerzitě, i když se obvyklá cena pohybovala okolo 300 milionů korun. Nákup navíc dotovalo 372 miliony korun ministerstvo školství. Investiční záměr se podle obžaloby u ministerstva podařilo prosadit za použití zkreslených posudků dalších tří znalců - Karla Urbana, Jana Konty a Lenky Kučerové. Obžalobě čelí ještě Pavel Kabát, který nákup budov společností Apuro podle spisu financoval, a Stanislav Sadovský.

Obžaloba tvrdí, že se prodej budov uskutečnil po dohodě Otty s vedoucím univerzitního odboru rozvoje Petrem Kosteleckým. To ale Otta odmítá. „S panem Kosteleckým jsem se potkal až v závěru toho jednání (s univerzitou), kdy jsme řešili technické věci, takže nechápu, jak by mohl být se mnou účasten na údajném podvodném jednání," řekl Otta soudu.

Vinu odmítají i znalci

S obžalobou nesouhlasí ani Kostelecký. „Odmítám, že bych se podílel, v době zpracování znaleckých posudků jsem se se znalci nikdy nesetkal," řekl dnes. Tvrdí, že se znalci komunikoval pouze po telefonu, když zjišťoval cenu posudků a to, kdy by mohly být zpracovány. Kostelecký nesouhlasí ani s tím, že by cena budov uvedená v posudcích byla nadhodnocená.

Vinu odmítají i znalci, kteří v úterý před soudem vypovídali, za závěry svých znaleckých posudků si prý stojí. Pažout, který zpracovával posudek pro prodej budov Ottovi, poukázal na to, že budovy byly prodány na základě výběrového řízení, a ne na základě jeho znaleckého posudku.