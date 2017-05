Obyvatelé Malešic odmítají železniční překladiště

Praha - S umístěním železničního překladiště v oblasti Malešic nesouhlasí její obyvatelé již dlouhodobě. Obávají se totiž zvýšeného hluku z přijíždějících kamionů a znečištění prostředí v rozvíjející se obytné lokalitě za malešickou teplárnou. Úplnou stopku tohoto projektu požadují v nové petiční akci.

Ta byla zahájena symbolicky 22. dubna na Den Země. Do dnešního dne je pod ní asi 300 podpisů. „Akce bude probíhat do konce května. Rádi bychom ji poté předali zastupitelům Prahy 10 a magistrátu, aby se tím zabývali a především aby se stanovila koncepce územního rozvoje této oblasti při projednávání územního plánu. Ta totiž dosud chybí," vysvětluje zástupce petičního výboru Miroslav Svoboda.

S překladištěm počítají Zásady územního rozvoje

Kdysi průmyslová oblast se totiž pomalu začíná proměňovat na bytovou, staví se tu nové domy a vznikají nová sídliště. V jejich blízkosti hodlá rakouský developer Rail Cargo Terminal vybudovat terminál pro 900 kontejnerů. To by ovšem znamenalo výrazný nárůst kamionové dopravy v této lokalitě, přivedlo by do ní až 120 kamionů denně. Přesto s ním Institut plánování (IPR) a rozvoje v návrhu metropolitního plánu počítá.

Podle tiskového mluvčího IPR Marka Váchy je to proto, že s překladištěm počítají takzvané Zásady územního rozvoje, které jsou nadřazené územnímu plánu. Jeho realizace však není věcí institutu. „Překladiště v Malešicích souvisí s celorepublikovou strategií pro železniční dopravu. Ta představuje ekologičtější způsob přepravy zboží, než je doprava kamionová. Není ovšem tak pružná v distribuci zboží na jednotlivá místa ve městě, proto jsou potřeba překladiště, kde se zboží z vlaků přeloží na jiné dopravní prostředky," upřesňuje Vácha.

Magistrát po firmě žádá posudek EIA

Stavbu o rozloze asi osmdesáti tisíc metrů čtverečních dočasně pozastavil pražský magistrát, který uznal připomínky městských částí Prahy 9, 10 a 14 a žádá po developerovi posudek vlivu na životní prostředí EIA.

„Bude třeba posoudit a vyhodnotit vlivy na dopravní situaci, kvalitu ovzduší, půdu, faunu a floru a na krajinný ráz. Dokumentaci do dnešního dne oznamovatel nepředložil," uvádí Vladislav Řepka z oddělení komunikace pražského magistrátu.

Radnice si od tohoto procesu slibují pozdržení stavby minimálně o dva roky. Podle původního projektu se mělo začít stavět v roce 2019. Radnicím vadí kromě navýšení provozu na jejich území i fakt, že překladiště má sloužit hlavně dálkové přepravě, nikoliv tedy k zásobování pražských obchodů. Překladiště v Malešicích má developerovi nahradit již nefunkční Nákladové nádraží Žižkov.