OBRAZEM: Památkáři sundali kalendárium orloje. Poničenou desku nahradí kopie

AKTUALIZOVÁNO 1 10

Praha – Zcela nový léčebný postup, který může znamenat naději na nový život nejen pro statisíce obyvatel naší země, které trápí onemocnění cukrovkou druhého typu, ale doslova by mohl znamenat revoluční objev v lékařství pro celý svět, se chystá testovat Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Aktuálně hledá 150 tlouštíků trpících diabetem, na kterých bude ověžovat účinnost metody DiaGone vyvinuté v Izraeli. Tam se již léčbě podrobilo 27 pacientů – a to nejen s velice nadějnými výsledky, ale hlavně bez komplikací. Ukazuje se, že pacienti trpící cukrovkou mohou žít i bez cukrovky – a bez toho, že by se museli výrazněji omezovat ve svém životním stylu (třeba drastickými dietami). Ověřovat tyto experimentální poznatky se budou v příštích třech letech nejen v Praze, ale také ve Španělsku – a další dvě centra mají vzniknout rovněž v Izraeli.