OBRAZEM: Náměstí na osmičce získají nový kabát

Praha /FOTOGALERIE/ - Živé městské centrum. Právě v to by se mělo proměnit náměstí Sídliště Bohnice u Krakova a Sídliště Ďáblice u stanice metra Ládví. U bohnického náměstí radnice touží zasadit co nejvíce zeleně. Mělo by dojít ke zkvalitnění zeleného pásu táhnoucího se od Vltavy až k Ďáblickému háji. Přibude tam více než 80 nových stromů. Prostranství se rozdělí na dvě části: náměstí mezi obchodním centrem a kulturním domem a na park. Ďáblické náměstí získá novou dominantu, a sice lípy se světelným památníkem a fontánou. Na náměstí se napojí tržnice a nové dětské hřiště.

Fotogalerie 13 fotografií Revitalizace centrálních náměstí Sídliště Bohnice a Sídliště Ďáblice (vizualizace)Foto: Web Městské části Praha 8

Autor: Jana Kašparová