OBRAZEM: Na Smíchově proběhly zabíjačkové hody

Praha /FOTOGALERIE/ - Hody na náměstí 14. října. Ve spolupráci s desítkami klubů a kluboven, spolků a společností přichystala pátá městská část týden plný akce, zábavy a masopustního veselí s názvem Dny Prahy 5. Jeho součástí jsou i zabijačkové hody na Smíchově, kde mohou jejich návštěvníci ochutnat jitrnice, jelita, tlačenku či zabijačkovou polévku od českých řezníků, čerstvé pečivo a další farmářské produkty. Hody se konají na náměstí 14. října až do této neděle, a to vždy od 10 do 18 hodin.

Fotogalerie 8 fotografií Zabijačkové hody na Smíchově.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Autor: Redakce, Vladimír Šťastný