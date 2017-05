OBRAZEM: Na Pražský hrad zavítala Marie Terezie. Sezona byla zahájena

Praha - Na Pražském hradě byla v sobotu zahájena sezona a to připomenutím 300. výročí narození Marie Terezie. Lidé se mohli bezplatně podívat do některých objektů Pražského hradu, např. do Zlaté uličky, svatovítské katedrály či do Starého královského paláce. Na druhém nádvoří si mohli vzkoušet historické kostými. Návštěvníci mohli vidět slavnostní průvod historických osobností.

dnes 16:41 SDÍLEJ:

Autor: Redakce