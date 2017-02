OBRAZEM: I mezi morčaty jsou šampioni

Praha - Trestání dětí pohlavkem nebo i pořádným výpraskem má u nás pevně zakořeněnou tradici. S mírnou nadsázkou řečeno některý z těchto výchovných prvků musel zažít každý, a kdo tvrdí, že ne, zažívá je dodnes. Ovšem aktivisté bojující za lidská práva a hlavně za práva dětí se snaží zcela omezit fyzické tresty a v některých zemích již uspěli. Budeme se muset i v České republice obejít bez možnosti střihnout svému dítěti pohlavek namísto sáhodlouhého vysvětlování? Byl by to správný krok k tomu, aby naši potomci byli sebevědomější? Má to ale háček. Kdybychom se totiž přizpůsobili aktivistickému trendu, mohli bychom se vzhledem k našim zvyklostem ocitnout v situaci, kdy polovině národa bude hrozit trest za zakázané fyzické trestání dětí.