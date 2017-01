OBRAZEM: Dejvickým kampusem létaly koule

Praha /FOTOGALERIE/ - Letošní zima bude pro SkiPark v Chuchli už šestá v řadě. Jaká to bude sezona a na co nového se běžkaři mohou těšit? A jak si na tom vlastně metropole stojí, co se týče nabídky zimních aktivit? Zeptali jsme se iniciátorky SkiParku Kateřiny Neumannové.