Obliba tramvají roste, pomohly modré zóny

Praha - Milion lidí převezou za den pražské tramvaje. Z automobilů je k hromadné dopravě dohnaly mimo jiné modré čáry, které se v srpnu objevily v ulicích. Přesto by tramvajové linky měly doznat ještě několika změn.

Podle listopadového průzkumu svezou tramvaje ve všední den 1 069 863 lidí.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Velký nárůst počtu cestujících zaznamenala například tramvajová trasa mezi Palmovkou a Vysočanskou. Přitom samotní zástupci společnosti Ropid, která organizuje pražskou hromadnou dopravu, měli ohledně tohoto úseku obavy.

Cestujících v tramvajích přibylo po celé Praze

„První výsledky však ukázaly, že po přidání druhé linky mezi Vysočanskou a Palmovkou narostl počet cestujících až o 85 procent denně," uvedl zástupce ředitele Ropid Martin Šubrt na lednovém jednání magistrátního výboru pro dopravu. Novinka v podobě tramvaje číslo 14 zafungovala.

Cestujících v tramvajích přibylo po celé Praze, což dokládají výsledky z listopadového průzkumu, které nyní Ropid uveřejnil. Od šesti ráno do 23 hodin svezou tramvaje v pracovní den 1 069 863 lidí. Oproti průzkumu z roku 2014 je to nárůst o 1,78 procenta.

Nárůst cestujících v MHD souvisel se zavedením zón

Výsledná čísla jsou překvapením. „Očekávali jsme, že by právě kvůli prodloužení metra A v Praze 6 mohl průzkum ukázat mírný pokles počtu přepravených osob, nicméně ten nenastal. Tramvaje ve zbytku sítě tento úbytek dorovnaly a ještě přepravily o dalších téměř 19 tisíc lidí denně navíc," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Jedním z možných důvodů, proč se zvýšila obliba hromadné dopravy, je i obtížnější parkování v některých městských částech. „Nárůst souvisel se zavedením zón placeného stání," sdělil na lednovém jednání výboru zástupce ředitele Ropidu.

Přetížené jsou i tratě v centru

Přestože se změny velkých tramvajových linek podle organizátora hromadné dopravy povedly, ještě několik změn čeká Pražany ke konci března. Do ulic se vrátí tramvaj s číslem 23, která dříve jezdila z Malovanky do Vršovic. Nyní bude jejím úkolem pomoci lince 22 o víkendu, kdy je „dvaadvacítka" přetížená. Tramvaj 23 by měla posílit úsek u Pražského hradu.

Přetížené jsou i tratě v centru , které jsou v současnosti plně vytížené a nestačí poptávce cestujících. Problém to znamená i pro osoby na periferiích hlavního města. Pokud totiž projíždí tramvaje složitě centrem, dotýká se to i okraje Prahy.

Návrat tramvají k sv. Václavovi se zatím neplánuje

Zlepšit situaci a ulehčit centru mají nové tramvajové tratě. Podle Ropidu by velmi pomohlo propojení Vinohrad a hlavního nádraží a návrat tramvají na Václavské náměstí. Praha už si nechala v této věci připravit několik variant nového tramvajového propojení.

Dle vyhodnocení se zdá, že by v budoucnu mohla jezdit vozidla přes Vrchlického sady před nádražní budovy. Návrat tramvají k sv. Václavovi se zatím neplánuje, proti je Praha 1. Kvůli zlepšení tramvajové dopravy se na jaro plánuje úprava světelného značení na Palackého náměstí, později změna čeká i Karlovo náměstí.

