O víkendu vypukne v pražské zoo masopustní veselí

Praha - V sobotu 25. února vypukne v pražské zoo masopustní veselí. Pro děti i dospělé je připraven bohatý program – žonglérské dílny, výroba masek, slavnostní průvod vedený souborem Chůdadlo, záchrana princezny a samozřejmě nebudou chybět ani staročeské hody. Děti do 15 let, které v sobotu přijdou do zoo v masce nebo převleku, mají vstup za 1 korunu.

dnes 15:00 SDÍLEJ:

Masopustní zábava v zoo na ilustračním snímku z roku 2016. Foto: Zoo Praha/ Václav Šilha

Děti určitě nejvíce potěší masky - různá zvířátka, staročeští jinoši, selky, vodníci a mnoho dalších. Ti, kdo přijdou bez masky, si jí mohou od 10.00 do 12.45 vyrobit ve Vzdělávacím centru, těm nejmenší s výrobou rádi pomůžeme. Čtěte také: Jaro pomalu přichází do Zoo Praha. Slůňata se vydala na vycházku V sobotu jsou připraveny staročeské speciality Od 10.00 si dospělí i děti vyzkouší své žonglérské dovednosti při žonglérské dílně, kterou povedou zkušení komedianti ze souboru Chůdadlo. V 13.00 vyjde od Vzdělávacího centra masopustní průvod v čele s princem na koni. V zoo bude také schovaná princezna zamčená ve věži hlídané strašlivým drakem a my věříme, že při jejím osvobozování princi pomůže hodně návštěvníků. A co by to bylo za masopust bez pořádného pohoštění. V Dětské zoo i restauracích Oceán a Gulab budou v sobotu připraveny staročeské speciality, jako jsou jelita, jitrnice, polévka prdelačka a jiné dobroty. V restauracích si na nich mohou návštěvníci pochutnávat dokonce oba víkendové dny! 10.00 – 12.45 Probuď v sobě zvíře – výroba masek

10.00 – 11.00 Žonglérská dílna pro všechny (Vzdělávací centrum)

13.00 Masopustní průvod masek vyráží od Vzdělávacího centra

13.30 Drak, Jiří a věž – pohádka pro malé i velké (Dětská zoo)

11.00 – 15.00 Masopustní hody v Dětské zoo

Autor: Redakce