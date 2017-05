O víkendu se v pražské zoo budou konat křtiny chápana středoamerického

Praha - V neděli 14. května proběhnou v pražské zoo oslavy Mezinárodního dne rodiny. Jejich součástí budou i křtiny malého chápana středoamerického, jehož kmotrem se stane herec Jan Potměšil. V rámci doprovodného programu si budou moci rodiče s dětmi vyzkoušet také nejrůznější „rodinné" aktivity.

V neděli proběhnou v Zoo Praha křtiny malého chápana středoamerického, jeho kmotrem bude herec Jan Potměšil.Foto: Zoo Praha/ Vít Lukáš

Mezinárodní den rodiny připadá letos na pondělí 15. 5., proto jeho tradiční oslava v Zoo Praha proběhne o den dříve – tedy v neděli 14. 5. V rámci doprovodného programu si budou moci návštěvníci ve Vzdělávacím centru vyzkoušet od 10 do 16 hodin řadu „rodinných" aktivit.

Tedy zda dokážou nakrmit mláďata stejně šikovně jako ptáci či zasytí lví smečku. Kdo si netroufne na krmení, může si zkusit vysedět vajíčko jako tučňák, nebo zjistit, jak se nosí jelení parohy. Součástí oslav budou také křtiny malého chápana středoamerického, jehož kmotrem se stane herec Jan Potměšil. Mládě se narodilo 11. října 2016 a jméno, které dostane, můžete pomoci vybrat i vy na facebooku Zoo Praha až do pátečního poledne (tedy do 12. 5. do 12 hodin).

10.00 – 16.00 „Rodinné" aktivity (Vzdělávací centrum)

11.00 Křtiny mláděte chápana