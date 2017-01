O brexitu by Česko mělo začít jednat samostatně, míní Chovanec

Česko by mělo začít jednat s Británií o otázce tzv. brexitu samostatně. Nemělo by čekat na to, co udělá Evropská unie, protože by to mohlo trvat dlouho. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce o společném české postoji k vystoupení Londýna z osmadvacítky hovořit příští měsíc s předsedy všech stran, které mají zastoupení ve Sněmovně.

Ministr vnitra Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Británie chce podle premiérky Theresy Mayové zahájit proces vystoupení z EU letos v březnu. Následovat budou dva roky jednání, během nichž se vytvoří nové vztahy s EU. Mayová před pár dny oznámila, že její země hodlá vystoupit i z unijního jednotného trhu a uzavřít nové obchodní dohody s EU i zeměmi mimo evropský kontinent. Londýn podle ní nechce ani částečné či přidružené členství v EU. Mayová prohlásila, že chce silnou Británii, která bude mít globální rozměr a která bude s EU úzce spolupracovat. Podle Chovance by si měla Británie uvědomit, že tam pracuje mnoho občanů ze zemí EU včetně Česka, kteří by měli co nejdřív získat informace a pravidla, jak to bude po vystoupení země z unijních struktur fungovat. Česko by podle Chovance mělo v tomto směru vyvinout samostatnou iniciativu a nečekat na zbytek Evropy. "To bychom se také dočkat nemuseli, nebo by to bylo za dlouho," podotkl Chovanec. Čtěte také: Tvrdý brexit! Mayová chce úplné oddělení Británie od EU Podle ministra zatím není jasné, jestli nakonec bude dohoda s Británií společná nebo samostatná. "My teď musíme hájit zájmy českých občanů," řekl Chovanec. Ministr doufá, že nehrozí zavedení vízové povinnosti. "Británie si nemůže myslet, že pokud omezí vstup Evropanům, že to naopak nebude stejné," uvedl Chovanec. Chovanec také řekl, že české a britské ministerstvo vnitra vzájemně konzultují různé možnosti spolupráce. Hlavní roli však bude hrát česká diplomacie a ministerstvo zahraničních věcí. Sobotka chce podle serveru iDNES.cz v únoru svolat schůzku předsedů sněmovních stran, tedy vládní ČSSD, ANO, KDU-ČSL a opoziční KSČM, ODS, TOP 09 a Úsvitu, který se ovšem rozdělil v průběhu volebního období na dvě strany - Úsvit a hnutí SPD. "Plánuji s nimi projednat priority naší vlády ve vztahu k brexitu. Chci, aby směrem k tomuto důležitému vyjednávání vystupovala Česká republika maximálně jednotně, abychom pro obranu práv českých občanů a zájmů českých firem měli jasnou podporu v Parlamentu. Proto je důležité mluvit i s opozicí. Uvítal bych také, aby nám aktivně pomohli i všichni čeští europoslanci, schůzku následně plánuji i s nimi," sdělil serveru Sobotka. Čtěte také: Královna Alžběta podporovala brexit, tvrdí redaktorka BBC

Autor: ČTK