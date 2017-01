Nuselský most pokryjí lezecké úchyty

Praha /FOTOGALERIE/ - Situace na Nuselském mostě se obrátí. Místo osob mířících střemhlav k zemi, polezou lidé po pilíři vzhůru. Praha totiž hodlá na stavbě vybudovat nejvyšší lezeckou stěnu ve městě.

Nuselský most je často spojován se sebevrahy, kteří si skokem z něj brali život. Nyní by se mohl do povědomí lidí dostat jako místo pro zábavu, konkrétně pro děti a milovníky lezení. Hlavní město totiž hodlá na jednom z pilířů Nuselského mostu udělat lezeckou stěnu.

„Už máme prověřené, že to lze provést. Půjde o nejvyšší lezeckou stěnu v Praze. A možná nejenom zde," řekl Deníku náměstek primátorky pro sport a dopravu Petr Dolínek. Podle něj je jisté, že stěna vznikne, pokud se nikdo neohradí. „Stěna do Prahy patří," doplnil Dolínek.

Rozvoj parku Folimanka se zamlouvá městské části

Takové oživení mostu by totiž posílilo sportovní využití parku Folimanka, který se pod Nuselským mostem nachází. Tam také stojí basketbalová hala nesoucí stejné jméno jako park, v níž hraje družstvo USK Praha. Nápad se stěnou se zamlouvá i druhé městské části, na jejímž území se Folimanka nachází.

„Je to myšlenka hodna zvážení a osobně mi přijde zajímavá. Rozvoj funkcí a života parku Folimanka budeme podporovat," sdělil radní Prahy 2 pro kulturu a sport Jaroslav Šolc.

Město musí připravit výběrovou soutěž

Úchyty, po kterých by se dalo lézt po pilíři vysokém zhruba 40 metrů, by se nemontovaly přímo do mostu. „Kolem stěny by se udělal plášť, do kterého by se navrtaly. Nijak by to nezasáhlo do samotného mostu. Za půl roku to může být hotové," popsal Pražskému deníku autor nápadu Ondřej Boháč. Inspirací mu byly Alpy, kde něco podobného viděl a zalíbilo se mu to.

Kdy by měla lezecká stěna vzniknout a na kolik korun by vyšlo její vybudování, zatím není jasné. Město musí nejdříve připravit výběrovou soutěž na dodavatele, stejně tak musí vymyslet režim, v jakém by stěna fungovala.

Horolezecké vybavení není u mostu novinkou

V současnosti prochází Nuselský most rekonstrukcí. „Kompletně opraven by měl být v druhé polovině letošního roku," uvedla mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková. Celkem má přeměna mostu vyjít na 292 milionů korun.

Lana a další horolezecké vybavení nejsou u Nuselského mostu novinkou. Už dvakrát ho slaňovaly osoby na invalidních vozíčcích. Šlo o akci na podporu vzdělávacího centra Jedličkova ústavu.

