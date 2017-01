Novým starostou Prahy 11 se stal dosavadní místostarosta Jirava

Praha - Novým starostou Prahy 11 se stal dosavadní místostarosta Petr Jirava (ANO 2011). Ve funkci nahradil Jiřího Štylera z Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11). Rozhodli o tom ve čtvrtek zastupitelé. Dostal 24 hlasů v 45členném zastupitelstvu. Praha 11 zahrnuje zejména Jižní Město, žije zde více než 80 tisíc obyvatel. Zastupitelé ve čtvrtek rovněž zvolili místostarosty Petra Lukeše (bezp.) a Oldřicha Balíka (ANO), kteří dostali 25 a 24 hlasů.

Petr Jirava. Foto: Web ANO Praha 11

Sedmašedsátiletý Jirava je starostou již potřetí. Štyler byl odvolán loni v polovině listopadu. Po volbách v roce 2014 vládla v této městské části koalice HPP 11, ANO a TOP 09, ta se rozpadla.

Nyní jsou v radě zástupci ANO, TOP 09 a dva nezávislí, koaliční smlouvu ale podepsánu nemají, pouze dokument nazvaný 11 bodů pro Prahu 11, v kterém zástupci vyjmenovali cíle rady.

Volbě předcházela bouřlivá diskuse

Jirava byl poprvé starostou v letech 1994 až 1998, kdy byl členem ODS. S ní se poté rozešel a založil Sdružení nezávislých kandidátů a městskou část vedl další čtyřleté volební období.

Volbě předcházela dlouhá a místy bouřlivá diskuse. Vedení radnice a Jiravu kritizovala opoziční HPP 11. Štyler jej označil za „vymazleného kandidáta". Řekl, že byl starostou v době, kdy se například cena přestavby školky na dnešní Centrum Zahrada vyšplhala z původních asi 27 milionů na 80 milionů korun.

Jiravu kritizovali někteří zastupitelé

Jiravu a ANO kritizoval zastupitel Marian Murčo (bezp.), který za hnutí v roce 2014 kandidoval. „Slibovali jsme změnit politiku, po dvou letech se dozvídáme, že jsme lidem lhali. Pan Jirava bude starosta, který byl zvolen politickým obchodem s bývalou garniturou," řekl. Zastupitelka Šárka Zdeňková (HPP 11) uvedla, že HPP 11 se volby nezúčastní.

„Jeho (Jiravu) tak budou mimo jiné volit trestně stíhaní, obvinění, jeden odsouzený a komunisté. Pan Jirava se spojuje s takovými lidmi," řekla. Narážela na to, že policie prošetřuje řadu zastupitelů kvůli prodejům pozemků v minulosti.

Koalice měla v zastupitelstvu většinu

Ve vyostřené diskusi bývalý starosta Dalibor Mlejnský (JM-ND, dříve ODS) vyzval k presumpci neviny. Svá slova směřoval ke Zdeňkové. Mlejnského policie rovněž prošetřuje. Jiravy se zastal i Petr Sýkora (JM-ND). "Stíhaný nejsem a nemám rád koblihy, přesto budu volit vymazleného pana Jiravu," řekl.

Krize v koalici HPP 11, TOP 09 a ANO začala asi před rokem. V 45členném zastupitelstvu měla většinu 32 hlasů. Rozpadla se poté, co byl z rady loni v březnu odvolán hlasy koalice i opozice nynější senátor Ladislav Kos (HPP 11) a Zdeňková. Loni v prosinci byl do rady zvolen Jan Frey (do té doby HPP 11). V pozměněné radě zůstal z původních členů zvolených za HPP 11 ještě Petr Lukeš (bezp.).

Vizitka Petra Jiravy (67; ANO), který se stal starostou městské části Praha 11:Datum a místo narození: 16. května 1949, Praha

Vzdělání: vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze

Dosavadní funkce: místostarosta Prahy 11 (od 2014), zastupitel městské části Praha 11 (zvolen jako nestraník za hnutí ANO)

Kariéra: začínal jako programátor v Poldi Kladno, později byl vedoucím výpočetního střediska; po odchodu z funkce starosty Prahy 11 v roce 2002 až do odchodu do důchodu pracoval ve společnosti Kartografie Praha.



Politika: po listopadu 1989 působil v Občanském fóru, za které byl v roce 1990 zvolen do zastupitelstva Jižního Města (od roku 1994 Praha 11); mezi roky 1994 a 2002 byl starostou, nejprve za ODS, do voleb v roce 1998 šel ale po roztržce s občanskými demokraty v čele vlastního Sdružení nezávislých kandidátů; z komunální politiky dočasně odešel v roce 2010 po dvou obdobích v opozici; vrátil se před čtyřmi lety, kdy byl do zastupitelstva městské části zvolen jako nestraník na kandidátce ANO

Rodina: má dvě dospělé děti



Ostatní:

- Prahu 11 vedl jako místostarosta už od loňského listopadu, kdy zastupitelé odvolali jeho předchůdce Jiřího Štylera (Hnutí pro Prahu 11).

- V roce 2004 usiloval v Praze 11 o křeslo v horní komoře parlamentu. Dostal se do druhého kola, kde podlehl kandidátovi občanských demokratů Janu Nádvorníkovi.

- Po komunálních volbách v roce 1998 byla Praha 11 jedinou z velkých městských částí, které neřídila ODS. "To mně mnozí členové této strany neodpustili dodnes… V roce 2002 se však ODS vrátila do čela Jižního Města a do opozice jsme přešli my. Způsob vedení Prahy 11 jsem veřejně kritizoval, a to se mi vrátilo - jako jedinému členu zastupitelstva mi nebyla umožněna práce v žádné komisi ani výboru," napsal k tomu Jirava.

