Novým ředitelem České rozvojové agentury je Pavel Frelich

Praha - Novým ředitelem České rozvojové agentury (ČRA) se stal Pavel Frelich (46), který dříve působil jako český zástupce u Světové banky. Dnes o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Frelich, který zvítězil ve výběrovém řízení, bude v čele agentury čtyři roky. Ve funkci nahradil Michala Kaplana, který z místa odchází na jinou pozici v české diplomacii. Frelich chce klást důraz na propojení rozvojové pomoci se soukromým sektorem.

Česká rozvojová agenturaFoto: www.facebook.com/CzechAid

„Zahraniční rozvojová spolupráce je investicí do snižování chudoby a rozvoje nejchudších zemí světa, která má pozitivní efekt i pro samotnou dárcovskou zemi. Česká rozvojová agentura pod mým vedením bude tento trend podporovat s využíváním nových finančních nástrojů a mechanismů," uvedl Frelich. "Očekávám větší zapojení soukromého sektoru a soukromých zdrojů do projektů rozvojové spolupráce realizovaných Českou rozvojovou agenturou," dodal.

Do funkce ho uvedl náměstek Tlapa

Na místo ředitele byl Frelich jmenován ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) k 15. srpnu. Dnes ho do funkce uvede náměstek ministra Martin Tlapa, do jehož gesce ČRA spadá.

Tlapa podotkl, že jedním z hlavních úkolů nového ředitele je naplňování Strategie zahraniční rozvojové spolupráce do roku 2030, kterou tento týden schválila vláda. "Naše rozvojové aktivity budeme více propojovat s politickými, bezpečnostními a ekonomickými zájmy České republiky a jejích občanů, zaměříme se na ještě větší návratnost prostředků vložených do boje s chudobou a nerovnostmi," uvedl.

Agentura koordinuje projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje

Česká rozvojová agentura koordinuje projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje ve vybraných zemích. Podle strategie pro rok 2018 jsou jako prioritní země pro české projekty určeny Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie. Dlouhodobou snahou ČRA je získávat pro rozvojovou pomoc kromě neziskového sektoru také soukromé firmy. Úspěšné jsou české projekty v oblasti šetrného využití přírodních zdrojů nebo v řešení ekologických problémů, jako je zpracování odpadu.

Roční rozpočet agentury přesahuje půl miliardy. Do budoucna je v plánu jeho navyšování penězi ze státního rozpočtu, ale také z EU. Pod vedením bývalého ředitele Kaplana získala akreditaci pro delegovanou spolupráci, díky níž může na vybrané projekty rozdělovat i peníze z fondu, který spravuje Evropská komise.