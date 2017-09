Nových případů HIV za prvních 7 měsíců roku v ČR meziročně ubylo

Praha - Počet nových případů nakažení virem HIV v Česku letos za prvních sedm měsíců roku meziročně klesl na 152. Loni zaznamenali lékaři za stejné období 186 nových případů. Vyplývá to z údajů, které ČTK dnes poskytl Miroslav Hlavatý, ředitel spolku Red Ribbon zabývajícího se prevencí nemoci AIDS způsobené virem HIV. V předchozích dvou letech zatím meziročně nových případů nákazy přibývalo.

Pozitivní test HIV. Ilustrační foto.Foto: Shutterstockk

Loni počet nových případů HIV podle údajů Státního zdravotního ústavu ke konci roku stoupl meziročně o 20 na 286 a předloni o 34 na 266. Letos se ale zatím nárůst zastavil. Ke konci července bylo nově nakažených o 34 méně než v minulém roce za stejnou dobu. Za samotný červenec se loni objevilo 24 nových případů HIV, zatímco letos 17.

Od poloviny 80. let se sleduje výskyt HIV v Česku



„Na otázku, jak dopadne rok 2017, je odpověď těžká. Dle mého je na odhad celého roku ještě brzy a z minulých let víme, že statistiky problematiky AIDS umí překvapit. V poslední době však vždy nemile," sdělil Hlavatý. „Je na nás všech, zdali tento trend změníme," doplnil.

Od poloviny 80. let 20. století, kdy se výskyt HIV začal v Česku sledovat, zdravotníci zaznamenali do konce letošního července dohromady 3058 HIV pozitivních lidí. Z toho u 571 lidí propukla nemoc AIDS a 272 nemocných zemřelo.