Nový web slibuje "odhalení největšího skandálu v historii vlády"

Na internetu se objevila stránka, která avizuje, že za týden zveřejní "odhalení největšího skandálu v historii české vlády". Odhalení se má týkat ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Na stránku upozornil server Echo24.cz. Doména je podle údajů serveru nic.cz registrována na jméno Tomáš Fuk.

"Nejde pouze o odhalení Andreje Babiše, ale o celý koncept odboje proti situaci, co se kolem nás pomalu, ale jistě dotváří… My už se na to prostě dál koukat nemůžeme, a proto vzniká tento projekt. Držte se pevně, čtvrtý odboj se blíží," uvádí webová stránka.

Echo24 připomíná, že v minulých týdnech začal twitterový účet Julius Šuman zveřejňovat nahrávky z rozhovoru mezi Andrejem Babišem a bývalým redaktorem MF Dnes Markem Přibilem. Podle serveru ukazují na Babišovo ovlivňování médií, která vlastnil, či na to, že měl k dispozici zřejmě živé policejní spisy. Babiš však jakoukoli vinu popírá.

Babiš kvůli nahrávkám podal trestní oznámení, k jejich pravosti a obsahu se ale odmítá vyjádřit. Odmítá odstoupit, v posledních dnech nicméně připustil svou výměnu ve funkci ministra financí. Návrh na jeho odvolání podaný premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) leží na Hradě a čeká na souhlas prezidenta Miloše Zemana. Ten dnes v Pekingu českým novinářům řekl, že pokud by premiér navrhl jako Babišovu nástupkyni jeho náměstkyni Alenu Schillerovou a pokud by byla kandidátkou hnutí ANO, tak by ji akceptoval.

Pokud by ale Sobotka Schillerovou nenavrhl, Zeman by patrně řešil situaci podáním avizovaného podnětu k Ústavnímu soudu. "Protože by došlo k již druhému porušení koaliční smlouvy," řekl prezident. Sobotka dnes uvedl, že své stanovisko k nominaci Schillerové sdělí koaličním partnerům v pondělí před jednáním vlády.