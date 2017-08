Nový povodňový model: Odolat záplavě nemusí Kampa

Praha - Odborníci aktualizovali modely případných povodní na území metropole. V rámci nejnepříznivějšího scénáře by v Praze současná protipovodňová opatření nemusela stačit na pěti místech.

Kampa, Chuchle, Zbraslav či Radotín. To jsou čtvrti, které by podle aktualizovaných poznatků nemusely i přes vybudovanou ochranu vydržet na suchu. O věci v nedávné době jednala protipovodňová komise rady hlavního města. „Zjistili jsme pět míst, kde může dojít k překonání protipovodňové ochrany hlavního města,“ stojí v zápisu z jednání.

Informace poskytla povodeň 2013

„Jedná se o protipovodňovou ochranu na Kampě, v místě mezi Karlovým mostem a uzávěrem Čertovky, Chuchle v rohu závodiště, Chuchle v křižovatce ulic Dostihová – Strakonická, Zbraslavi u tenisové haly a protipovodňovou ochranu Radotína v celé délce,“ píše se dále v dokumentu.



Poznatky vyšly najevo díky aktualizaci map, které sledují, kam by se voda mohla rozlít v rámci různých povodňových průtoků. Nová verze totiž využívá zejména informace, které odborníci získali na základě průběhu povodně v roce 2013.

„Tato povodeň je cenná tím, že ukázala vliv z povodňového hlediska nejnepříznivějšího vrcholného vegetačního období,“ uvedl autor projektu Petr Sklenář ze společnosti DHI. Průběh povodně totiž ovlivnila vegetace, ale i množství splavenin, které tak kladlo větší odpor průtoku a způsobilo zvýšení hladiny. Mapy tak zobrazují ten nejčernější scénář, povodeň o síle tisícileté vody odehrávající se na přelomu jara a léta.

Představitelé metropole se prozatím nechtějí vyjadřovat

Političtí představitelé metropole se k novým poznatkům prozatím nechtějí vyjadřovat. „Ukazuje se, že během sezóny voda reaguje jinak než na jaře či na podzim,“ uvedla pouze radní pro životní prostředí Jana Plamínková s tím, že pro hodnocení nových výpočtů je třeba ještě dalších informací.



„Protipovodňová ochrana se stavěla na základě tehdejších podmínek a vědomostí,“ okomentoval radní pro bezpečnost Libor Hadrava. O dalším postupu tak budou politici jednat.

Dvacet kilometrů zátaras

Budování protipovodňové ochrany započalo v roce 1999. Za posledních 18 let v metropoli přibylo téměř 20 kilometrů zátaras v podobě zemních valů, pevných betonových stěn a mobilních hrazení. V poslední době se také řeší budoucí navýšení zábran na Starém Městě a v Josefově. „Je to v plánu, je ale nejdříve třeba vypočítat přesně, o kolik to bude třeba,“ popsal stav věcí Hadrava.

Kromě vybudování pevných překážek se metropole na velkou vodu připravuje i formou cvičení. Poslední proběhlo na podzim loňského roku v Holešovicích. Letos v říjnu se chystá další. „Cvičení Troja 2017 má prověřit výstavby protipovodňových opatření na území městské části Praha-Troja,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Nácvik se uskuteční v noci z 30. října na 1. září od od 18 do 6 hodin. „Kvůli cvičení bude nutné uzavřít tunel Blanka,“ přiblížil mluvčí.