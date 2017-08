Nový koncertní sál nabývá konkrétní podoby. Bude u řeky a nejdříve za 8 let

Praha - Vltavská se stane novým místem, kam lidé budou chodit za vážnou hudbou. Dříve než tam ale začne růst nová koncertní síň, projde jedno z nejzanedbanějších území v Praze celkovou proměnou.

NAVRHNOUT novou koncertní síň si zkusili studenti architektonických škol v rámci školních prací. Lokalitu Vltavské použil pro návrh student FA ČVUT Stanislav Bažant.Foto: Archiv Ondřeje Císlera

Hustá doprava, odlehlost od centra města a celková zanedbanost lokality. Běžnému občanovi se může Vltavská zdát jako nejméně vhodné místo, do kterého umístit novou budovu koncertního sálu, o jakém se dosud hovořilo. Nikoliv však architektům z Institutu plánování a rozvoje a pražským radním, kteří jejich doporučení tento týden schválili.

Rozhodující byla dostupnost MHD

„Když jsme v gremiální radě projednávali umístění sálu, tak jsme zohledňovali i to, aby se tím takříkajíc zabily dvě mouchy jednou ranou. Je snadné postavit koncertní sál v historické lokalitě u nábřeží, tím se nic nepokazí. My jsme ale chtěli, aby to zároveň i pomohlo dotyčnému místu,“ říká Pavla Melková z kanceláře veřejného prostoru na IPR. Rozhodující pro tento výběr byla také snadná dostupnost na MHD, blízkost k řece a fakt, že většina parcel patří městu nebo Praze 7.

Koncertní sál až v druhé řadě

Moderní budova pro Českou filharmonii má celkovou proměnu Vltavské, k níž by stejně muselo dojít, nastartovat. V prvé řadě tedy půjde o to, zkultivovat Vltavskou, vyřešit dopravu, a až poté tam dosadit nový koncertní sál coby třešničku na dortu.

„Do konce února příštího roku musí IPR připravit návrh soutěže pro urbanistické řešení celé lokality, to znamená vyřešení Hlávkova mostu, Argentinské, pokračování magistrály směrem do ulice Bubny a následně i výstup z metra ze stanice Vltavská,“ popisuje následující kroky radní pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Troj- koalice). Celkové náklady na proměnu místa a na vznik nového sídla pro filharmoniky odhaduje na 5 až 6 miliard. „Hotovo“ by podle něj mohlo být nejdříve v roce 2025.

Budova bude mít přesah k Vltavě

Co bude na tomto konci, si lze dnes jen těžko představit. „Předpoklad je takový, že budova bude mít přesah až k Vltavě, k níž povede nějaké náměstíčko. Se shora by se měl člověk dívat přímo na řeku, Vítkov i Hradčany,“ nastiňuje záměry radní Jan Wolf.

Nová kulturní budova má zapadnout do konceptu takzvané holešovické podkovy, do níž patří Veletržní palác, Výstaviště a nádraží Bubny, z něhož se jednou stane památník šoa. Smyslem je odlákat turisty z centra města a nabídnout jim alternativu v podobě Holešovic.

Kritici: Místo se má přizpůsobit sálu

Lokalita Vltavská jako nové sídlo filharmonie má však i mnoho kritiků. Patří k nim například uznávaný architekt Miroslav Masák, podle něhož navíc není Vltavská pro filharmonii důstojným místem.

S tím se shoduje i názor architekta Ondřeje Císlera, který projekt koncertní síně rozpracovával se studenty architektury ČVUT. „Podmínky bychom měli přizpůsobovat síni, ne Vltavské,“ uvedl při gremiální radě v červnu. Oba architekti se navíc obávají, že se kvůli složitosti celý projekt protáhne. Vltavskou, jako jednu z dosud nejsložitějších navržených variant, naopak podpořil architekt Josef Pleskot, který stojí v čele Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu.

O stavbě nové koncertní síně se v Praze mluví už od začátku devadesátých let. V minulosti se objevovaly návrhy umístit ji na Klárov, Štvanici nebo na nábřeží Ludvíka Svobody. V metropoli jsou nyní tři větší objekty pro klasickou hudbu, a to Rudolfinum, Obecní dům a Kongresové centrum. Žádný z těchto sálů už ale kapacitně nestačí.