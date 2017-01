Nové vstupní brány do Výstaviště by mohly stát v roce 2018

Praha /FOTOGALERIE/ - Nové vstupní brány do areálu Výstaviště by mohly stát v roce 2018. Správce areálu, městská firma Rozvojové projekty Praha, vyhlásila na řešení vstupního prostoru architektonickou soutěž. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě Institut plánování a rozvoje (IPR), který soutěž zaštiťuje. Úpravy vstupu by měly být první fází rekonstrukce výstaviště, do budoucna se počítá i s dostavbou vyhořelého křídla Průmyslového paláce.

Návrh by kromě nové hlavní a vedlejší vstupní brány měl zahrnovat také nové pokladny, úpravy oplocení a koncepci umisťování reklamních ploch. Na prostranství před branou město by se měl objevit nový mobiliář, osvětlení či zeleň. Vítěze soutěže porota vybere letos na jaře, návrhy přijímá do 27. března. „Kromě soutěže na vstupní brány letos zrekonstruujeme Lapidárium a restauraci Bohemia, vznikne nové místo na grilování a chtěli bychom stihnout i vodní biotop," uvedla v tiskové zprávě primátorka Adriana Krnáčová (ANO). V plánu je rozdělení areálu na zóny Výstaviště u Stromovky vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Velké škody v areálu napáchala povodeň v roce 2002. O šest let později Průmyslový palác zachvátil požár a shořelo celé jedno křídlo. Než se podaří postavit jeho repliku, chce Praha vybudovat dočasnou halu asi za 300 milionů korun. Památkáři ale nesouhlasí. V plánu je postupné rozdělení areálu na sportovní, kulturní a relaxační zónu. Zvažuje se i budoucnost divadla Spirála, které je od povodní zavřené. Opravy potřebuje i Křižíkova fontána nebo sportovní hala. Náklady na všechny potřebné rekonstrukce zatím město nevyčíslilo. Čtěte také: Praha 7: Výstaviště má velký potenciál, který Praha neumí využít

Autor: ČTK