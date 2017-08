Nové pražské „Palermo“? Dle opozice vzniká v Praze 2

Praha - Opozice na dvojce stupňuje kritiku vůči vedení radnice kvůli údajně neprůhlednému systému veřejných zakázek. Minimálně jednu z nich teď vyšetřuje policie.

Jana Černochová. Foto: ČTK/Roman Vondrouš

V čele dvojky je od roku 2012 starostka Jana Černochová. Ta bude zároveň v podzimních volbách do poslanecké sněmovny obhajovat mandát z pozice lídryně pražské kandidátky ODS.

Paluska podle Richtera později inicioval vydírání

Zřejmě nejagilnější opoziční zastupitel Dan Richter před několika dny podal na Černochovou další trestní oznámení tentokrát kvůli údajnému vydírání. „Myslím, že starostka Černochová brzy naváže družbu se sicilským Palermem,“ uvedl nedávno Richter na adresu představitelky Prahy 2. Tu opoziční zastupitel nařkl, že před časem požadovala jeho rezignaci jako podmínku pro privatizaci obecního domu, ve kterém bydlí i Richter. Vydírání mělo být podle něj pomstou za to, že v minulém volebním období upozornil na machinace s půdními vestavbami, při kterých měla městská část přihrát výhodné bydlení rodinám radních.

Kvůli kauze odstoupil v roce 2012 starosta Jiří Paluska, kterému nakonec soud vinu neprokázal. Právě Paluska podle Richtera později inicioval jeho vydírání prostřednictvím stranické kolegyně Černochové. Ta měla Richtera vyzvat k rezignaci přes místostarostku Michaelu Mazancovou, která byla stejně jako on zvolena za spolek Občané za spokojené bydlení. Mazancová se ale od své role distancovala a Richterovo trestní oznámení označila za „snůšku nesmyslů“. Richter tvrdí, že kvůli neprůhledným privatizacím padaly ze strany určitých podnikatelů i velmi vážné výhružky.

Kontroverzní zakázky

Radnici na dvojce dnes vede koalice ODS, TOP09 a právě Občanů za spokojené bydlení. Zastupitel Richter se s bývalými souputníky po volbách rozešel a přešel do opozičního tábora, protože nynější vedení radnice podle něj zachází s veřejným majetkem a penězi jako se soukromým byznysem. Koncem loňského roku Richter podal trestní oznámení kvůli údajně předražené radniční zakázce na rekonstrukci dnešního sídla Správy nemovitostí, nově založené městské firmy, v Sokolské ulici.

Problematické zakázky se zdvojeným oceněním některých položek si loni všiml i další „politický odpadlík“ Otto Schwarz, zastupitel původně zvolený za TOP09 a dnes šéf opozičního klubu KDU-ČSL: „Někdo mi zhruba před rokem řekl, že by bylo dobré se podívat na zakázky radnice. Paradoxně to byl někdo z koalice. Někomu jinému se pak zpětně podařilo ty předražené položky upravit, aby to mohlo být prezentované jako chyba. Byl to taky zjevně ten typ zakázky, kdy se firmy mezi sebou dohodnou na vítězi.“ Vyšetřování případu policie zastavila a zastupitel Richter proto podal stížnost na „záměrnou nečinnost“ ke GIBS.

Zastupitel se pokoušel zjistit důvody výsledku soutěže

Zastupitelé Richter a Schwarz upozorňují i na problematického vítěze soutěže na dodávku klimatizace do sídla radnice. Vybrána byla firma Tost z Ledče nad Sázavou, která podle Schwarze pro pražský obvod nikdy předtím nic nedělala a klimatizace není jejím oborem. Cena řídící jednotky navíc byla ze strany této firmy nejasně definovaná a o několik set tisíc korun přesáhla katalogovou cenu. Všichni ostatní uchazeči o zakázku byli přitom vyřazeni z formálních důvodů.

Zastupitel se pokoušel zjistit důvody výsledku soutěže, jeho e-mailová korespondence s úředníky radnice ale připomíná známé pasáže z románu Hlava 22. Otto Schwarz má proto pocit, že na dvojce se rozmáhá systém záměrně neprůhledného rozdělování veřejných peněz.

Klub KDU-ČSL upozornil na letošní nevýhodný prodej tří obecních bytů

Propletenec radnice, několika firem i dominantního projektanta má prý svorník v osobě místostarosty a radního pro investice Jana Korsesky. „Na dvojce vznikla jakási aliance z rozumu spolek OSB má garantovanou privatizaci obecních bytů za výhodné ceny, ODS výměnou za to příslib, že se koaliční spojenci nebudou vrtat v zakázkách. Takový je můj dojem,“ uvedl Schwarz. Kvůli zakázce na klimatizaci podal Richter trestní oznámení na začátku května. Začátkem léta mu pak policie sdělila, že zahájila vyšetřování.

Koncem července také klub KDU-ČSL upozornil na letošní nevýhodný prodej tří obecních bytů, které byly „dál zjevně přeprodány s tučným ziskem“. Zelení zase poukázali na studii k plánovanému parkovacímu domu pod Nuselskými schody, kterou se radnice podle některých důkazů snažila utajit. Lidé sdružení kolem opozice vydávají satirický občasník Jejich dvojka, který upozorňuje zejména na „pochybnou privatizaci obecních bytů“. A co na to vedení radnice? Výtky a obvinění odmítá jako opoziční snahu o očerňování. „Trestní oznámení medializovaná placenou inzercí jsou v poslední době jakýsi modus operandi pana kolegy Richtera,“ poznamenala pro Deník starostka Prahy 2 Jana Černochová.