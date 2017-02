Nové cestování po metropoli. Lidé zaplatí jen za ujetou trasu

Praha/FOTOGALERIE/ - Konec cvakání lístků či posílání sms. Pasažérům by se mohla brzo strhávat z účtu jen vzdálenost, kterou veřejnou dopravou ujeli. Netřeba mít přeplněnou peněženku kartičkami či kupóny kvůli cestování MHD. Do českých tramvají a autobusů se pomalu dostává novinka. Jízdné by se dalo nahrát na telefon nebo platební kartu. Brzy by takto mohli cestovat i Pražané.

Unikátní jízdenku, která by mohla cestujícím ušetřit peníze, začali testoval v Liberci. Lidé zaplatí jen tolik, kolik zastávek projeli. Před nástupem do tramvaje stačí zapnout na mobilním telefonu bluetooth či wi-fia pak jet tam, kam člověk potřebuje. Po vystoupení stačí bluetooth či wi-fi zase vypnout. O víc se cestující starat nemusí. Praha už s přípravou nového systému začala „Systém už sám vyhodnotí, jakým dopravním prostředkem jste jeli, kolik zastávek, který den a kolik se vám strhne z účtu," uvedl Jiří Janšta z firmy Abirail, která výzkum nové technologie zajišťuje. Liberecký dopravní podnik přistoupil k tomuto kroku i kvůli tomu, že často lidé nejedou MHD jen proto, že se jim nechce platit za tři zastávky stejně, jako kdyby jeli přes celé město. Čtěte také: Pokuty bude od černých pasažérů znovu vymáhat dopravní podnik



Sever Čech nebude dlouho jediným městem, kde půjde takto cestovat. Na začátku příštího roku by mohla služba začít fungovat i v Praze. Ta už začala s přípravou nového systému, která vyjde na 5,7 milionu korun. Kupon bude leccos umět „Kupon se nahraje kromě Lítačky na další nosiče, jako je platební karta nebo mobilní aplikace," říká pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Nepravidelní uživatelé hromadné dopravy pak v každém dopravním prostředku přiloží kartu nebo mobil ke čtečce a budou cestovat podle potřeby. Při odchodu z prostředku by se pak měli odhlásit. Nakupovat jízdné platební kartou mohou už delší dobu v Plzni, zatím si tam však na ní nelze pořídit předplatné. To zatím neumí žádné město, ač k tomu Liberec a Praha směřují. Čtěte také: DPP chce jednat s firmou Globdata o změně provize z sms jízdenek





