Normální je zaplatit! Vzkazuje metropole černým pasažérům

Praha /INFOGRAFIKA/ - Pokuta za polovic, pokud si neplatič koupí roční kupon, třídenní ochranná lhůta při propadnutí kuponu nebo Lítačka na splátky. To jsou novinky, které chystá vedení města pro cestující MHD.

Počet cestujících v Praze bez platného lístku každý rok stoupá. Loni revizoři zachytili téměř 300 tisíc černých pasažérů. Za letošní rok to bylo prozatím kolem 150 tisíc a na pokutách vybrali 52 milionů korun. Na tuto situaci se vedení města rozhodlo reagovat.

Od září spouští pozitivní kampaň, která má přimět neplatiče dodržovat pravidla. „Není to v duchu: Zaplať, nebo si nás nepřej! Nechceme dělat represe, záměrem je přimět cestující, aby zaplatili za službu, kterou využívají,“ řekl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Pokuta za polovic a tři dny bez placení

Od září se tak po metropoli začnou objevovat nálepky a letáčky. Rok a půl trvající kampaň má velké ambice. Jedním z prvních kroků bude zavedení pokuty za polovic. „Pokud si pasažér při placení pokuty zároveň pořídí roční Lítačku, tak se mu pokuta sníží na polovinu,“ popsal Dolínek. O návrhu bude během září hlasovat rada magistrátu. Pokud opatření projde, mohlo by začít platit co nejdříve.

Dalším krokem pak má být ochranná lhůta. Nově by měl provinilec, kterému propadne Lítačka a nevšimne si toho, dostat tři dny na to, aby věc napravil. V této době by neměl od revizora dostat pokutu. Do budoucna chce navíc magistrát zavést informační systém, jako funguje u modrých zón. Cestující tak dostanou zprávu přes sms či e-mail, že se blíží konec platnosti kuponu.

Platící cestující chce město obměnit

Podle Dolínka by se také mělo začít debatovat o tom, jestli nezavést možnost platby Lítačky na splátky. „Pro řadu rodin, pokud má více členů, musí být problematické koupit například tři roční kupony najednou,“ uvedl náměstek.

Platící cestující chce město prostřednictvím kampaně naopak odměnit. Revizoři tak budou už od letošního září rozdávat poctivým pasažérům placky. Nejmenší zase dostanou dětské lístky.

Miliarda lidí v MHD

Pražská hromadná doprava ročně přepraví téměř miliardu cestujících. Většina z nich za službu platí. Přibližně třetina se ale spoléhá na to, že je revizoři nechytí. „Z černých pasažérů si zhruba šest procent zapomnělo jízdní doklad, čtvrtina zaplatí přirážku 800 korun na místě nebo do 15 dnů, u zbylých přibližně 65 procent se věc řeší dál,“ popsal dopravní ředitel Dopravního podniku Ladislav Urbánek. Kolik z nich pokutu nikdy nezaplatí a dluh jim zůstane, není jasné. „Každé procento, které dáme dolů, je velké plus,“ uvedl Urbánek.

MHD v metropoli je totiž známé tím, že se v něm zejména v zimních měsících pohybuje množství lidí bez domova či jinak sociálně znevýhodněných osob. V prostředcích se lehce ohřejí, vymáhat ale od nich pokuty je často nemožné. „Řeknou třeba, že nemají ani na chleba, natož pak na jízdenku. Jsou to lidé, kteří mají velké množství dluhů, jsou rezignovaní, takže jim je nějaká pokuta už jedno,“ popsal své zkušenosti dlouholetý revizor Vladimír Junek. Vedení metropole plánuje i další zásadnější kroky. „Chceme, aby se pokuty přehodnotily jako přestupek, aby to bylo závažnější,“ popsal budoucí plány Dolínek.