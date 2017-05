Noční vlci uctili na pražských Olšanech padlé sovětské vojáky

Praha - Ruští motorkáři z klubu Noční vlci spolu s dalšími sympatizanty v sobotu odpoledne uctili na pražských Olšanských hřbitovech památku sovětských vojáků padlých při osvobozování Prahy. Před hřbitovy dorazila po druhé hodině odpolední víc než stovka motocyklů, řada z nich měla české nebo německé značky. Čekaly na ně desítky sympatizantů, na akci dohlížely asi dvě desítky policistů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Jejich příznivci během hodinového čekání pouštěli populární ruské písně, drželi ruské vlajky, vidět byla i vlajka česká nebo slovenská. Motorkáři pak u pomníku na pohřebišti pokládali věnce a drželi minutu ticha. Řada přítomných na sobě měla svatojiřskou stuhu s oranžovým a třemi černými pruhy, historický symbol ruské válečné pýchy. V roce 2014 se v Rusku stala i symbolem snah o připojení takzvaného Nového Ruska, tedy východních regionů Ukrajiny.

Noční vlci jsou kritizováni za nacionalismus

Ruští motorkáři přijeli do Prahy z Brna, kam předtím dorazili z Bratislavy. Pokračovat mají do Drážďan a cílem jejich cesty je Berlín. Jejich letošní akce se koná pod názvem Cesta vítězství 2017. Padlé vojáky uctívají i na dalších místech. Podobnou akci uspořádali i loni.

Členové motocyklového klubu jsou kritizováni za nacionalismus, jejich hlavní představitel Alexandr Zaldostanov byl po ruském zabrání ukrajinského Krymu zařazen na sankční listinu Evropské unie. Jsou také známí blízkým vztahem s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Na Václavském náměstí se protestovalo

Upozornit na to chtěla asi třicetičlenná skupina jejich odpůrců, která na Václavské náměstí přišla s vlajkami Ukrajiny nebo Evropské unie. „Jsme přesvědčení, že tento motocyklový gang není běžný, ale je dotovaný ruským státem. Je používán k ruské propagandě, k ruské hybridní válce a pod rouškou oslav vítězství v druhé světové válce propaguje ruskou imperiální politiku a ruské nároky na tu část Evropy, o které je Putin a Kreml přesvědčen, že patří do ruské sféry vlivu," řekl novinářům jeden z organizátorů Tomáš Peszyński ze skupiny Kaputin. Podle prvotních informací měli motorkáři Václavské náměstí objet, do 16.00 tam ale nedorazili.