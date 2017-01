Noc hotelů nabídne Pražanům zážitky turistů

Praha - Obrátit se zády k vlastní posteli a dobrovolně strávit noc v hotelu? Ubytovat se kousek od vlastního bydliště? Stovkám Pražanů se to zjevně jeví jako skvělý nápad. A nezůstane jen u myšlenky: za tři týdny to lidé skutečně udělají. Svědčí o tom ohlasy na akci Noc hotelů, která se v Praze poprvé uskuteční 27. ledna.

Pražanům se v době, kdy je příliv návštěvníků do metropole slabší, otevřou dveře sedmi desítek hotelů v metropoli, aby jim za jednotnou cenu – za 777 Kč za dvoulůžkový pokoj – nabídly příležitost strávit noc se snídaní. Jako nabídku nového zážitku, jako možnost aspoň na chvíli vnímat vlastní bydliště očima turisty – a také jako poděkování za vstřícnost místních k návštěvníkům.

Noc hotelů by se mohla rozšířit

Ohlasy jsou zatím výborné, řekl Deníku za organizátory prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Zapojují se i magistrát, jeho Pražská informační služba – nově Prague City Tourism (PCT) – a Správa Pražského hradu.

„Minimálně polovinu kapacity už máme vyblokovanou," těší Stárka, že nabídka více než 700 dvoulůžkových pokojů zaujala. Netají se dalšími plány: v případě úspěchu v Praze by se Noc hotelů mohla rozšířit do dalších měst; nejprve zřejmě do Brna a do Karlových Varů. A v hlavním městě by se z ní měla stát každoroční tradice – s jasně daným termínem: vždy poslední pátek v lednu.

O akci je zájem

Nejaktuálnější čísla jsou přitom ještě příznivější, sdělila Deníku Barbora Hrubá z PCT. „K akci se přihlásilo celkem 73 hotelů, z nichž 55 už je vyprodaných; stále k dispozici zůstávají pokoje v 18. Zájem je tedy opravdu velký," konstatovala.

Požadavky na dárkově zabalené vouchery přitom dávají tušit, že poukázky na romantiku poblíž domova se ne zrovna ojediněle objevovaly i pod vánočními stromečky.

Akce je určena pro Pražany

Jindřich bydlící na sídlišti v Krči jen kroutí hlavou. Má jasno: domov je domov – a mít svůj klid je k nezaplacení. Naopak Kateřina z Českokrumlovska, byť také středního věku, má názor přesně opačný. O pražské akci se doslechla až na jihu Čech – a prý by ji lákalo se zúčastnit. „Do Prahy stejně často jezdím – a tohle by bylo něco nového," svěřila se Deníku.

Jenže – smůla; pro ni Noc hotelů není. „Je určena pro pražské obyvatele, ne pro cizí z jiných míst – hlavně jako poděkování za jejich toleranci k turistům. Také ale chceme místním ukázat, co se děje v jejich okolí a nabídnout možnost podívat se na místo, kde bydlí, tak, jak ho vidí návštěvníci," vysvětlil Deníku Stárek.

Hotely nabídnou rozmanitý program

Připomněl, že sousedům hotely chtějí představit i své aktivity. Že nejsou jen středisky, kde někdo spí a někdo jiný na tom vydělává peníze, ale dávají místním lidem práci, nabízejí jim obchodní příležitosti, většinou se také věnují charitativním aktivitám, třeba v Clarionu chystají i aktivity pro mateřské školy… A chtějí se přestavit i jako místa snažící se vůči okolí chovat šetrně – s důrazem na ekologii.

Jednotlivé hotely nabídnou rozmanitý doprovodný program. Časté budou prohlídky běžně nepřístupného technického zázemí – ovšem do kuchyní se návštěvníci kvůli hygienickým opatřením nedostanou; nanejvýš bude možné nakouknout.

Pro účastníky akce chystají nabídku i partneři

Třeba Adria však překvapí: hosté se budou moci s kuchařem učit flambovat. Těchto aktivit se ovšem není nutno účastnit; záleží jen na návštěvnících, jak se rozhodnou. Pokud bude libo, nemusí z pokoje vystrčit ani nos.

Pro účastníky akce chystají doprovodnou nabídku i partneři. PCT nezajišťuje jen propagaci, ale také účastníkům 27. a 28. ledna nabídne 50procentní slevu vstupného na Staroměstskou radnici. Na Hradě ve stejném termínu sleví polovinu ze vstupného na prohlídku okruhu B.

