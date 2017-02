Nekončící boj s divočáky? Myslivci radí jejich odchyt

Praha - Město řeší problém přemnožené černé zvěře. Magistrát je pro odstřel, odborníci doporučují odchyt. Buďte obezřetní. Psa jedině na vodítku. Tahle a další varování slyší v poslední době Pražané častěji. Divočáci ohrožující psy se objevují zejména na východním okraji města. „Denně jezdím autem a prasata a srny jsou tu pořád," stěžuje si jedna z obyvatelek Běchovic. „Pokud jdete k nádraží slyšíte je pár metrů od vás. Nám tam chodí děti!" dodává.

Prase divoké. Ilustrační foto. Foto: ČTK/imago stock&people/imago stock&people

Obavy přibývají. „Strach není na místě, ale ojedinělé napadení nelze vyloučit, zejména tehdy, když je černá zvěř ve stresové situaci," uklidňuje Vlastimil Hart, vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Ostražitost je nezbytná, navíc se situace zhorší. „Během budoucích měsíců budou mít bachyně selata, očekáváme další nebezpečí střetu se psy," varoval Jiří Janota, předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Myslivci: Pokud Praha vypoví nájem honiteb, bude problém horší

Myslivecký spolek v Počernicích disponuje jedním odchytovým zařízením

Odborníci mají jasno. Lov se v příměstských oblastech je rizikový. „Dané území Prahy je hustě osídlené, je obrovsky nebezpečné lovit střelnou zbraní," vysvětlil Janota. Podle Vlastimila Harta může při lovu palnými zbraněmi dojít k ohrožení lidí, majetku i domácích zvířat.

Řešení je podle nich jasné, odchyt. Myslivecký spolek Horní Počernice momentálně disponuje jedním odchytovým zařízením, tímto způsobem ulovil už 7 kusů. „Určitě bychom chtěli mít ještě tak jedno či dvě zařízení," uvedl předseda spolku Jan Moravec.

Nebudete-li střílet, zrušíme vám nájem

Vedení města je ale jiného názoru. Apeluje na myslivce, aby zintenzivnili odstřel. Pokud se tak nestane, město může přistoupit až ke zrušení nájmu honiteb. Ve chvíli, kdyby tento krok magistrát učinil, znamenalo by to podle myslivců komplikace. „Město by muselo najímat placené lovecké skupiny," uvedl Janota. Tomu by podle jednoty musel předcházet administrativní proces trvající roky.

Divočáci se schovávají mimo honitby

Kromě aktivity zacílené přímo na zvěř je také třeba upravit příslušná riziková území. Hlavním cílem by mělo být to neposkytovat divočákům místa k úkrytu. „Obrovská nevýhoda je, že na území Prahy 14 je část ve vlastnictví soukromých osob a magistrátu," uvedl Janota. Tyto tzv. nehonební pozemky pak představují klidová místa, kde se prasata mohou lehce schovat. Řešení je tak třeba hledat ve spolupráci všech stran.

Pomoci by mohla vědecká obec

Situaci navíc komplikuje nejednotnost v názorech společnosti. „Na jedné straně jsme tlačeni do lovení, na druhé jsme usvědčováni, že vraždíme," popsal Janota. Nezbytná je tak nejen ostražitost, ale tolerance obyvatel. Pomoci by mohla i vědecká obec. „Připravujeme projekt pro hlavní město zaměřený na černou zvěř, myslím, že můžeme být našimi znalostmi nápomocni," dodal Hart.