Nejvyšší žalobce Zeman: Reforma policie nic nezlepšila

Vyšetřovací sněmovní komise k policejní reformě nic nového nepřinesla. Důkazy o řízeném odstranění Roberta Šlachty nezískala, ale nevyloučila, že někdo podobný záměr mít mohl. Výsledkem 16 schůzí, během nichž vyslechla 21 svědků a shromáždila 4128 stránek dokumentů, jsou tak především doprovodná usnesení, která směřují k činnosti státního zastupitelství.

Závěrečná zpráva komise vyvolala značné emoce, vicepremiér Andrej Babiš ji vnímá jako potvrzení „českého Palerma", trvá na tom, že policejní reorganizace byla „prasárna". Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) práci sedmi poslanců naopak ocenil a jejich zprávu bere jako potvrzení správného postupu ministra vnitra Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se v rozhovoru pro Deník postavil za olomoucké žalobce, které komise viní ze zásahů do politického dění. Podle Zemana je také nepřípustné zasahovat do postavení veřejné žaloby, aniž by se změnila Ústava ČR.

Překvapilo vás něco v závěrečné zprávě vyšetřovací komise k policejní reformě?

Překvapilo mě, že ačkoliv se vyšetřovala reforma policie a činnost vrchního státního zastupitelství, doprovodná usnesení se vztahují k činnosti veřejné žaloby jako celku. To mi přijde trochu zvláštní. V jejich rámci se navrhují opatření, která by vlastně přepsala veřejnou žalobu v této zemi. Některá jsou podle mě dokonce protiústavní. Jinak ale kvituji s povděkem závěr komise, že policejní reforma byla špatně připravená, ještě hůř zkomunikovaná, neopírala se o žádný analytický podklad a že se jednalo o manažerské selhání vedoucích představitelů policie. Konstatovala tedy totéž, co jsem říkal od samého počátku.

Komise skutečně jen potvrdila to, co říkaly od počátku všechny strany. Tedy, že se nestalo nic nelegálního, ale že to bylo překotné a nepřipravené. Daleko zajímavější jsou skutečně doprovodná usnesení. Jak si vysvětlujete, že šest poslanců (Bohuslav Chalupa z ANO je nepodpořil) došlo k tak dramatickým závěrům ohledně státního zastupitelství, které nota bene už sněmovna přijala za své?

To by asi bylo dobré zeptat se těch poslanců, protože já jsem byl na komisi jen na výslechu, který trval tři a půl hodiny a během nich se nic takového nerýsovalo. Sněmovna vyzvala vládu, aby zvážila předložení nějakého legislativního návrhu. Je to tedy velice jemně formulované a bude jen na vládě, zda se rozhodne jít tímto směrem a upřednostnit partikulární zásahy do trestního procesu před rekodifikací trestního řádu, jež se připravuje už několik let a měla by být koncepční změnou.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) jasně řekl, že zadání sněmovny nevyslyší, neboť by tím „završil destrukci boje s korupcí, která policejní reorganizací začala". Podle vás by navrhovaný zákaz vyšetřování trestné činnosti žalobců státními zástupci, nemožnost vybírat si konkrétní policisty pro vyšetřování určitých zločinů a užší vymezení dozoru žalobců mohly pokřivit trestní řízení?

První věc, kterou zmiňujete, je především v rozporu s Ústavou ČR, neboť v ní se v článku 80 hovoří právě o tom, že státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další úkoly, stanoví-li tak zákon. To znamená, že činnost státního zastupitelství stanovuje základní zákon země, Němci používají hezký název Grundgesetz, což nejlépe vystihuje, jakou úctu bychom měli k ústavě mít. Příslušný článek vyjadřuje monopol státního zastupitelství na veřejnou žalobu. Pokud by v tomto směru chtěla jak legislativa, tak exekutiva nějakým způsobem věci měnit, musela by na prvním místě měnit ústavu.

Čím si ten atak na státní zastupitelství vysvětlujete?

Nevím, z čeho toto usnesení vyplývá, poněvadž zpravidla se tak děje po nějakých neblahých zkušenostech. Já mám naopak jistotu, že v poslední době bylo státní zastupitelství schopno stíhat své kolegy, a to dokonce tak úspěšně, že to dovedli až k pravomocnému odsouzení. Domnívám se proto, že státní zastupitelství je odhodláno zbavovat se lidí, kteří tam nepatří a mají tendenci páchat trestnou činnost nebo dělat věci, které se neslučují s dobrými mravy. V podtextu usnesení je vyslovena nedůvěra vůči státnímu zastupitelství ve smyslu, že jsme snad nakloněni přehlížení prohřešků vlastních lidí. Myslím, že v minulosti jsme dokázali opak a všechny tvrdě trestáme.

Mně se spíš zdálo, že jde o vyjádření nedůvěry vůči Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, které podle komise „medializací prověřování okolností policejní reformy aktivisticky vstoupilo do politického života". Koneckonců jedno trestní oznámení komise podala právě na jeho žalobce Petra Šeredu. A poslanci vybídli vás a ministra spravedlnosti, abyste zvážili personální opatření vůči vedení olomouckého zastupitelství. Je to nepřímá žádost o hlavu Iva Ištvana?

Nevím, jak to vnímat. Sněmovna vyzývá vládu, aby v personální oblasti činila cosi směrem k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Přitom jediný, kdo má vůči němu kárnou působnost, jsem já a ministr spravedlnosti, popřípadě vrchní státní zástupce v Olomouci. Pravomoc navrhovat vrchního státního zástupce mám já ve sdílené kompetenci s ministrem spravedlnosti. Vždy postupuji podle litery zákona a ten mi předepisuje, že poruší-li vedoucí státní zástupce povinnosti vyplývající z výkonu jeho funkce, mohu podat návrh na jeho odvolání. Můžete si být jistá, že v okamžiku, kdy bych takové porušení zjistil, udělal bych to.

A protože jste nezjistil, nic podobného neuděláte.

Nic takového jsem nezjistil a mám za to, že díky judikatuře Nejvyššího správního soudu máme poměrně pregnantně vymezené, jak takové závažné porušení povinností vypadá. A k tomu nedošlo.

Je v kontextu posledních událostí i blížících se voleb návrh zákona o státním zastupitelství, který předložil Robert Pelikán, v podstatě mrtvý?

Zákon ještě neprošel ani prvním čtením, takže v tuto chvíli je asi zbytečné se o jeho osudu bavit. Podle mě se do voleb nestihne projednat.

Ze závěrečné zprávy komise jsme se nedověděli, proč vlastně policejní reorganizace musela proběhnout zrovna v květnu, bez konzultace se státními zástupci a vědomí koaličních partnerů. Důležité je, zda přináší očekávané výsledky. Máte dojem, že se po šesti měsících fungování Národní centrály proti organizovanému zločinu práce policie zlepšila?

Ne. Mám-li to říct laicky, že bych udělal - WOW!, to byl skvělý počin, škoda, že mě to nenapadlo dříve - tak to se mi skutečně nepřihodilo.