Největší prioritou Prahy je dokončení vnějšího okruhu, vyplývá z průzkumu

Praha - Pražští radní schválili záměr získat od firmy Veolia 100 procent akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK). Akcie by získala Praha, nebo některá její akciová společnost. Novinářům to dnes řekl radní Karel Grabein Procházka (ANO). Kdy, za jakých podmínek a jakou cenu by případně Praha akcie získala, není jasné. Veolia je stoprocentním vlastníkem PVK, které mají pronajatu vodohospodářskou síť do roku 2028 od městské společnosti Pražská vodohospodářská společnost (PVS). PVK nechce jednání komentovat.