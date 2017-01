Studenti odhalují tajemství pražských divných míst

Studenti pražské Filozofické fakulty se rozhodli zmapovat zvláštní místa v Praze. Tím začal projekt, který odhaluje zajímavé a méně známé skutečnosti týkající se hlavního města. Objevili přitom zapomenutou historii vršovické továrny, která je mylně spojována s výrobou tužek. Setkali se s bezdomovci, kteří jim ukázali své přístřešky připomínající obytné kolonie. Byli také u snahy obnovit chátrající, kdysi slavné, Kino 64 U Hradeb.

„Pozoruhodných míst jsme navštívili mnoho a obecně lze říct, že ta pozoruhodnost je mnohdy dána tím, jak se v těsné blízkosti prolínají silné kontrasty. Libeň - stará synagoga dnes slouží jako kulturní prostor pro různé koncerty, zeď Bohumila Hrabala, rušná křižovatka Palmovky a most, pod nímž si své místo vytvářejí bezdomovci, kteří nám ukázali, jak zde žijí," říká jedna z účastnic semináře Dominika Doležalová.

Silně na ni zapůsobila čtvrť Liboc, kde objevila úplně jiný svět. Liboc působí jako malá vesnička se spoustou architektonických pozoruhodností. Stojí v ní kdysi slavná Schubertova vila, ve které se natáčel film Lásky mezi kapkami deště od Karla Kachyni, či pozůstatky starobylých mlýnů. Dnes však objekty chátrají a jsou nevyužité, jako by se na ně vedle moderní zástavby, která je obklopuje, zapomnělo. Je tam panelové sídliště, nová výstavba metra či studentské koleje. Vedle toho všeho je podivná hospoda Libocká studna, kde se můžete najíst třeba ve dvě ráno.

Za pozornost stojí také historie vršovické továrny Koh-I-nor, která nemá s výrobou tužek, jak by se na první pohled mohlo zdát, cokoli společného. Projekt Divná místa rozkrývá pozoruhodnou minulost podniku, jehož název jen náhodou připomíná slavného výrobce pastelek. Továrna původně vyráběla galanterické potřeby, z nichž nejdůležitější byl patentovaný knoflík, zvaný Koh-I-nor (podle největšího diamantu na světě). Říkalo se jí Waldeska – vlastnil ji bohatý obchodník židovského původu Waldesa. Během nacistické okupace však nemohla nést židovské jméno, a tak ji její majitel přejmenoval. Fascinující příběh vršovické továrny si přečtěte zde: VRŠOVICKÝ KOH-I-NOOR BEZ TUŽKY ANEB PATENTKOVÝ KRÁL A JEHO MISS KIN.

Internetová platforma

Pouze u procházek po pražských čtvrtích nezůstalo. Vznikl mezioborový projekt studentů bohemistiky a filmové vědy, kterého se kromě Dominiky Doležalové účastní Lucie Malá, Tereza Sudzinová, Noemi Purkrábková, Jiří Šiřůček, Markéta Svitáková a Alex Fonar. Studenti nedávno uspořádali konferenci Psát město, kde své aktivity představili. Místo si k tomu našli více než příhodné – kdysi slavné Kino 64 U Hradeb. Objevili tedy další unikátní prostor, který si zaslouží pozornost. Před rokem 89 to bylo nejmodernější kino v Praze, kde měla premiéru celá řada slavných filmů. Nyní v opuštěném a zchátralém prostoru probíhají rozsáhlé rekonstrukce a záchranné práce. O obnovu kina usiluje spolek Jsme U Hradeb, který vede Jan Václav Čep. Studenti tímto tyto snahy podpořili.

Konferencí ale celý projekt neskončil. Spustili jí internetovou kampaň, do níž se může zapojit každý. Stačí, aby poslali fotku či jiný materiál související s místem, které je zaujalo. Vkládat můžou fotky s komentářem, texty, data a své osobní pohledy na nejrůznější aspekty měst: „Jde o sdílení osobního pohledu na město, na nějaké konkrétní místo, díky čemuž se pak ostatní na dané místo mohou jít podívat, mohou se o něm dozvědět apod.," doplnila Doležalová.

Místa s tajemstvím, neidylické prostory i objekty vyčnívající ze svého okolí, to vše skupinu studentů zajímá. Pokud nějaké takové znáte, zapojte se sdílením Vaší zkušenosti. Webová stránka Divných míst shromažďuje různé druhy materiálu pojednávajících o městě, ať už obrazových, zvukových či textových. Vytvářejí ho lidé podle toho, jak ho vnímají, co pro ně znamená a co je zaujme.

Spuštěním webové stránky zároveň studenti otevřeli prostor pro pokračování projektu. Chtějí pořádat konference, na kterých se budou tématu města věnovat z různých úhlů pohledu, jako například ekologického, biologického, uměleckého, architektonického apod. Nejbližší akcí, na které Divná místa vystoupí, bude Týden diverzity pražské Filozofické fakulty, který se uskuteční 10. - 14.3. 2017.