Nedělí odstartuje další vlna změn v městské dopravě

Praha - Nová linka, přečíslování spojů i zkracování intervalů. Od neděle 3. září obmění organizátor pražské dopravy Ropid řadu linek.

Lidé čekající na autobusové zastávce. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Eva Kořínková

Se začátkem školního roku se pražská hromadná doprava vrací po prázdninovém provozu do standardu. Děti si ale svou cestu zpět do lavic musejí naplánovat s předstihem. Školní spoje totiž dostanou nová čísla.

Zastávky v Horních Počernicích budou „na znamení"

Ropid tak chce uvolnit současnou číselnou řadu pro budoucí rozšiřování regionálních linek ve Středočeském kraji. „Původní čísla 551575 se změní na 251275,“ uvádí společnost na svém webu.

Na nové pořádky si musejí zvyknout i obyvatelé Horních Počernic. Všechny zastávky tu totiž od neděle budou v režimu „na znamení“. Organizátor dopravy to odůvodňuje tím, že se snaží sjednotit charakter zastávek a zvýšit přehlednost a plynulost provozu. Změna se týká 12 stanic.

Nový spoje i posílení těch původních

Posledním okruhem jsou pak trvalé změny na řadě autobusových spojů. Mezi ty nejvýznamnější patří zavedení nové linky číslo 239, která spojí Palmovku a Sídliště Rohožník. „Je to zvláštní krok, linka byla v minulosti zrušená a teď se znovu obnovuje, přestože se v místech počítalo spíše s využíváním vlaků, protože je to rychlejší,“ okomentoval to šéfredaktor webu MHD86 Ondřej Matěj Hrubeš. Navíc si i podle mluvčího Ropidu Filipa Drápala zde lidé zvykli využívat autobus číslo 163, který nekopíruje trasu vlaku. „My jsme tuto změnu původně nedoporučovali, na požadavek Prahy 21 se to nakonec domluvilo, ale pouze ve zkušební době tří měsíců, uvidíme, jestli se osvědčí,“ vysvětlil Drápal.

Výrazné posílení pak čeká linku číslo 138, část spojů tu bude prodloužena o úsek Skalka Sídliště Skalka, velmi často budou autobusy pendlovat v úseku Skalka Ústavy Akademie věd v Krči. Problematické ale je, že na trase musejí jezdit malé autobusy.

Změny v MHD v Praze jsou poslední dobou časté

„Nasadit na linku s intervalem šest minut midibusy je nehorázné plýtvání nejen finanční, ale i personální. Přitom se neustále hovoří o tom, že není dostatek řidičů,“ uvedl Hrubeš. Ropid ale argumentuje tím, že na trase je jedno místo, kudy velký autobus neprojede. „Je to téměř paradoxní řešení, ale je dočasné.V místech je velká poptávka, až se podaří provést úprava vozovky, tak se to změní,“ přiblížil situaci Drápal.

Změny v hromadné dopravě v metropoli jsou v poslední době velmi časté. Ještě letos cestující čekají další překvapení. V plánu je posílení nočního provozu autobusů, doposud se ale nestihly úpravy semaforů a křižovatek. „Intenzivnější noční provoz se tak zavede až od neděle 8. října,“ dodal Drápal.