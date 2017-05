Nápad s prodloužením metra na letiště zatím budí rozpaky

Praha - Otevření diskuse kolem možnosti dovést metro na Ruzyni zatím neznamenají nic konkrétního. Dál pokračují přípravy na budování železnice. Bude se do Ruzyně jednou jezdit na letiště metrem? Tahle otázka, zdánlivě vyřešená již před lety zápornou odpovědí, znovu vyvstala v plné aktuálnosti. Objevila se v souvislosti s pokynem, který primátorka Adriana Krnáčová (ANO) předala expertům z Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Letiště Václava Havla Praha – Ruzyně.Foto: DENÍK/ Jiří Sejkora

Stěžejní dopravní spojení hlavního města a Letiště Václava Havla Praha má pro budoucnost přestavovat odbočka z příměstské železnice Praha–Kladno, jejíž modernizace se chystá (často lze v té souvislosti slyšet pojem „rychlodráha", který ovšem není přesný; slibuje nemožné). Primátorka však chce slyšet i vyjádření k možné alternativě v podobě metra. To by snad mohlo být na letiště přivedeno také jako odbočka: ze stanice Nádraží Veleslavín na trase A. Kolik by to stálo? A mohla by podzemní dráha být hotova výrazně rychleji než koleje pro vlaky?

Zatím se nic nemění

Prozatím je předčasné byť jen spekulovat o tom, jaké tyhle odpovědi mohou být – a těžko také odhadovat, kdy by mohly být k dispozici, naznačují informace Deníku. „Věc ještě není ve stadiu, kdy bychom ji mohli více komentovat," potvrdila Aneta Řehková z dopravního podniku.



Přinesou současné úvahy nějaký dopad na další přípravy železniční dráhy? Pokračuje se dál, řekl Deníku Marek Illiaš za Správu železniční dopravní cesty. „Projekt se připravuje řadu let, vyhodnoceny byly různé varianty, ministerstvo dopravy vybralo nejvhodnější trasu – a tuhle práci nezhatí jedno vyhlášení primátorky," konstatoval Illiaš.

Připomněl, že pokud bude mít debata časem reálnější základ, je možné bavit se o dalších možnostech – a to nejspíš na úrovni ministerstva dopravy.

Také organizace Ropid, která plánuje veřejnou dopravu v metropoli a v okolí, vidí budoucnost ve vlacích. „My preferujeme kolejové spojení na letiště zároveň s řešením kapacitní dopravy do Kladna," shrnul postoj mluvčí Filip Drápal.

Pokyn primátorky byl ostatně nečekaný i pro ministerstvo dopravy, které projekt železnice na letiště zaštiťuje. A rovněž Drápal uvedl, že informace o prověřování reálnosti některých variantních řešení získala organizace Ropid až z tisku. Zdůraznil současně, že prozatím se nic nového nestalo. „Uvidíme, co z toho vyjde," shodl se s Illiašem.

Metro v noci nejezdí

To, že současné plány města – včetně strategického plánu schváleného loni na podzim – počítají s tím, že na letiště povede železnice, potvrzuje ředitel sekce infrastruktury pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Marek Zděradička. „Už v roce 2001 byla dělána srovnávací studie metro versus železnice, kde vlak vyšel jako vhodnější prvek," připomněl.

Nejde přitom jen o to, že provoz metra je dražší než provoz železnice či že provoz metra končí o půlnoci. Lidé cestující na letiště také potřebují specifické podmínky: mít si kam dát kufr, mít informace z letiště už na cestě… Z tohoto pohledu se inspirací může stát třeba Vídeň. Z hlediska městské kasy přitom nelze přehlížet ani finanční souvislosti stavby: železnice buduje stát, metro by musela financovat Praha.

Problém s nočním provozem připomněl také Viktor Náprstek, který se zapojil do diskuse na webových stránkách Deníku. „Značné množství charterových letů má odlety a přílety v nočních hodinách – a metro v noci nejezdí," připomněl. S tím, že lidé, kteří rozhodují (a kteří jsou prý zvyklí, že na ně před terminálem čeká služební auto s řidičem) by si měli vyzkoušet, jak i tu nejkrásnější dovolenou dokáže pokazit sezení na kufrech při čekání na ranní spoj mezi desítkami plačících a unavených dětí.

V minulosti IPR prověřoval i možnost zajistit dopravu na letiště pomocí tramvají. Tahle varianta vyšla jako nejhorší možná, pro cestující málo atraktivní a nedostatečně komfortní. Sice se počítá s tramvají na staré letiště – Terminál 3, jejím posláním však nemá být vozit letecké cestující.