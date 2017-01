Náklady zřízení parkovacích zón loni dosáhly 130 milionů korun

Praha /FOTOGALERIE, TABULKA/ - Náklady na zřízení parkovacích zón na území Prahy 5, 6, 8 a na Jarově dosáhly téměř 130 milionů korun. V zónách je přes 40 tisíc míst. Novinářům to ve středu řekl primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Zóny začaly na zmíněných územích platit vloni a podle Dolínka se osvědčily. Speciální vůz dosud zkontroloval přes dva miliony registračních značek a řidiči zaplatili na pokutách zhruba 1,2 milionu Kč. Nejpozději do 1. února 2018 by měl začít fungovat jednotný systém pro všechny zóny v Praze. Zavedení zón loni kritizovali zástupci Středočeského kraje.

„Svou klíčovou úlohu zóny na Praze 3, 5, 6 a 8 jednoznačně splnily. Zásadním způsobem se ulevilo rezidentům tam, kde byly zřízeny. Rovněž došlo k poklesu dopravy, čímž se snížil hluk i emise a zvýšila se bezpečnost v ulicích," řekl Dolínek.

Parkování kontroluje speciální auto

Nejdražší byl vznik zón na území Prahy 6, kde náklady dosáhly přes 38 milionů korun, z toho na zhruba 11 milionů vyšly dopravní značky. Na území šesté městské části je 18.368 míst.

V loni zavedených zónách funguje odlišný systém než v dříve zavedených v Praze 1, 2, 3 nebo 7 - v novém jsou registrovány značky, které kontroluje speciální auto, ve starších zónách musejí mít řidiči za oknem parkovací karty.

Do kterých částí se nové zóny rozšíří zatím není jasné

Původní zóny by měly být převedeny do nového systému nejpozději do února příštího roku. „Na Praze 1 a 2 bude systém překlopen ještě letos, a to od 1. října," řekl Dolínek.

Zda a do kterých městských částí se nově zóny rozšíří, není jasné. Původně je chtěly také Praha 4 a 9, ale nakonec od záměru ustoupily. „Otevřeně říkám, že budeme velmi obezřetní při zavádění zón na Praze 4 a 9. Budu chtít od městských částí vědět, jak mají parkování vyřešeno," řekl Dolínek. Rozšířit je ale chtějí Praha 5 a 8, a to v okolí hranic zón.

Je diskutována i cena za druhé auto v rodině

Naopak změněn by měl být systém vybírání pokut, které by měly nově řešit městské části. „Záleží na výsledku jednání, kdy se tak stane, ale my jako město jsme připraveni agendu předat k 1. květnu," řekl Dolínek. Změní se také ceník.

„Největší problém je, jak finančně upravit zóny ve prospěch živnostníků. Nikdo z nás nestojí o to, aby likvidovaly podnikání a drobné živnosti. Rovněž je diskutována cena za druhé auto v rodině," řekl Dolínek.

První zóny se objevily na Praze 1

Zóny zavedené loni kritizoval Středočeský kraj. Vadilo mu, že Středočeši, kteří dojíždějí do Prahy za prací, nemají kde zaparkovat. Praze totiž chybí dlouhodobě dostatek míst na záchytných parkovištích P+R.

První zóny se objevily v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy si je provozují radnice v Praze 13, 16 a 22.

Počet míst a automatů v parkovacích zónách

MČ Počet parkovacích stání v zónách Počet parkovacích automatů Praha 3 - Jarov 2835 21 Praha 5 7056 95 Praha 6 18.368 157 Praha 8 12.274 88 CELKEM 40.514 361

Zdroj: Magistrát hlavního města

