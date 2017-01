Nabízení odborných služeb bez vzdělání? Podle komory by to mělo být trestné

Praha - Profesní komory lékařů, veterinářů a advokátů chtějí, aby stát mohl trestat lidi, kteří nabídnou za úplatu odborné služby bez příslušného vzdělání. Sankce by podle nich měly být možné v rámci správního řízení. Dnes to uvedli zástupci komor na tiskové konferenci. Navíc by podle nich měli být lidé, kteří odborné služby nabízejí, členy komor.

"Navrhujeme do zákona, že odbornou veterinární činnost může vykonávat veterinární lékař, člen veterinární komory s řádným osvědčením. A pokud tu činnost vykonává někdo jiný, ať je možnost, aby byl sankcionován," řekla viceprezidentka Komory veterinárních lékařů ČR Radka Vaňousová. Čtěte také: Nová škola pro sestry by měla vyřešit jejich nedostatek Podle ní jsou časté případy, kdy lidé, kteří nemají odborné vzdělání, zvířata klinicky léčí v ordinacích. Může tak podle ní jít i o týrání zvířat. Vaňousová uvádí, že často jde o "chronické" případy, kdy zvířata léčí například veterinární technik nebo kynolog. Druhá možnost je, že zvířata léčí někdo, kdo byl vyloučen z komory. Stát v takovým případech podle Vaňousové zasahuje nedostatečně. Podobně se na situaci dívají i lékaři a právníci. Předseda České advokátní komory Martin Vychopeň dnes řekl, že loni řešili 140 případů, kdy neodborník nabízel právnické služby. Tato činnost se podle něj rozjela spolu s nástupem internetu, neodborníci jsou nestíhatelní. Lékařská komora si pak například stěžuje, že ministerstvo zdravotnictví umožňuje vykonávat výkon profese cizincům bez aprobačních zkoušek. Podle místopředsedy komory Zdeňka Mrozka ministerstvo umožňuje výkon například čínskému léčiteli ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. "Ten člověk, aniž by absolvoval lékařskou fakultu, aniž by měl zkoušky z českého jazyka, od ministerstva toto potvrzení obdržel," řekl Mrozek. Vláda by měla podle komor za neoprávněný výkon činnosti, tzv. vinklaření, připravit postihy, a to buď v rámci správního řádu, nebo změnou jednotlivých zákonů o působení komor. Čtěte také: Odborně vzdělaní středoškoláci většinou v oboru nezůstávají

