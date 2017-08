Na velkou povodeň jsme připraveni, snažíme se ještě ochránit zoo a Troju

Praha /ROZHOVOR/ - Velká voda v roce 2002 někdy označovaná jako tisíciletá, způsobila jen v Praze škody vyčíslené na bezmála 30 miliard korun. Hlavní město od té doby investovalo značné částky i úsilí do protipovodňových opatření, jako jsou různé trvalé i mobilní bariéry. A také do výcviku profesionálů. Katastrofa z roku 2002 by se proto opakovat neměla, naznačila v rozhovoru pro Pražský deník primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Je Praha celkově lépe připravená na velkou povodeň oproti době před 15 lety?

Mnohem lépe. Po těch povodních přišlo vystřízlivění a teď máme protipovodňovou ochranou v délce téměř 20 kilometrů. Vlastní protipovodňová linie na Vltavě a Berounce je tím pádem dokončená. Pozornost také věnujeme pravidelné aktualizaci povodňových plánů i proškolování všech účastníků povodňových situací. Praha navíc každoročně prověřuje připravenost na tuto pohromu formou cvičení další bude začátkem října. Především se během nich vyzkouší připravenost záchranných složek na krizovou situaci jak z materiálního hlediska, tak z hlediska lidských zdrojů a koordinace. Důležité je také vyzkoušet montáž a následnou demontáž mobilních protipovodňových opatření.

Kolik město investuje v současnosti do protipovodňových opatření?

Zatím jsme do nich investovali téměř 4 miliardy korun, ale ty investice stále pokračují.

Na čem metropole pracuje v oblasti protipovodňové ochrany aktuálně a co ještě plánujete do budoucna?

Snažíme se vymyslet jak ochránit zoo a celou trojskou kotlinu. Tam je situace kvůli zúženému profilu složitá, protože jakékoliv úpravy v kotlině ovlivňují hladinu řeky po celém toku Vltavy v Praze, takže je k tomu potřeba přistupovat maximálně citlivě. Momentálně si necháváme zpracovat matematický model, který nám ukáže, co se stane, pokud uděláme to či ono a jak se řeka bude chovat. V říjnu bychom ho měli mít hotový a pak se rozhodneme, jak to budeme řešit.

Je trojská kotlina v tomto ohledu jediným otazníkem?

Chceme také prověřit, zda je dostatečná ochrana Starého Města a Josefova. Tam sice opatření tehdy odolala, ale chybělo jen pár centimetrů a ty škody mohly být obrovské. Dnes by se paradoxně díky lepším protipovodňovým opatřením voda nerozlila na tak velkou plochu a kvůli tomu by mohla více stoupat. Proto je potřeba zjistit, jestli by stávající ochrana byla všude dostačující.

Podle aktuálních map rozlivu od společnosti DHI stále existují v Praze významné lokality, kterým hrozí v krajním případě zatopení: Kampa, okolí Karlova mostu, Chuchle, Zbraslav, Radotín jak konkrétně tato místa chránit? A je to vůbec možné?

Ale ony jsou chráněné Kampa a Karlův most mají dokonce dvojí povodňovou ochranu. Je ale třeba si uvědomit, že se jedná o oblast, která patří na seznam UNESCO a protipovodňová ochrana nesmí být nijak viditelná. Pokud jde o Chuchli a Radotín, tak ty jsou chráněny proti vodě na úrovni povodní v roce 2002 a Zbraslav je chráněna proti stoleté vodě.

Jak je dnes proti záplavě chráněné metro v roce 2002 těžce zasažené? A stejná otázka k zoo?

Stanice jsou chráněné v rámci celé té linie protipovodňové ochrany. I přesto jsme ale všechny stanice ohrožené povodní ochránili i individuálně, takže teď jsou zabezpečené dvakrát. V případě zoo byla po té velké povodni především přesunuta velká zvířata, jako sloni a hroši, z dolní části zahrady.

Je Praha dobře chráněná i proti rozlivu menších toků, jako je třeba Botič?

Po dobudování protipovodňových opatření na Vltavě a Berounce se teď zaměřujeme právě i na menší toky. Primárně jde ale o úpravy koryt, protože tyto drobné toky jsou rizikové především při bleskových záplavách. A v takovém případě nelze protipovodňové zábrany tak rychle postavit.

Je systém varování pro případ povodně připraven dokonale?

Já jsem přesvědčena, že ano. V první řadě je to příjem výstražných zpráv od Českého hydrometeorologického ústavu a následně se tyto zprávy předávají jednotlivým městským částem, které mají své směrnice, jak se v takových situacích zachovat. Obyvatele pak varují sirény, varovné a informační zprávy skrz hromadné sdělovací prostředky a případně přímo vozidla policie. To nejdůležitější ale je, aby se chovali zodpovědně i lidé, protože ti mají často tendenci situaci i přes varování podceňovat.

Vltava většinou není nepřítel Prahy, ale především její symbol. Jak by město mohlo nebo mělo s řekou nakládat? Je něco, co by se mělo dělat jinak nebo nově?

Snažíme se v současné době revitalizovat okolí řeky tak, aby se stalo reprezentativním místem města nabízející možnost odpočinku a zároveň kulturní vyžití. Nejedná se ale pouze o oblast náplavek na Rašínově nábřeží, kde probíhá revitalizace prostoru spojená například s plánovaným vybudováním bazénů. Jde také o to, aby se s revitalizací pokračovalo i dále a došlo k oživení i druhého břehu Vltavy tak, aby lidé nenavštěvovali pouze jedno místo.