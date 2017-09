Na Staroměstské radnici památkáři otevřeli schránky z let 1949 - 1984

Za přítomnosti radního pro kulturu Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice) a Ivany Síbrtové z pražského oddělení státní správy otevřeli památkáři schránky, které se našly při opravách Staroměstské radnice. Čekaly na ně vzkazy z let 1949 – 1984. Čtyři tubusy také obsahovaly mince, výtisky novin a vzkaz dělníků.

Schránky, které na začátku tohoto týdne objevil restaurátor Pavel Filip, byly otevřeny v pátek krátce před polednem. „Bohužel ten druhý tubus je poplatný době,“ uvedl o jednom z tubusů radní pro kulturu Jan Wolf. Byl zde například objeven pergamen sepsaný komunistickým vedením města, které vyzdvihovalo budování socialismu.

Světu hrozí třetí světová

Ve schránce z roku 1984 se našlo několik mincí a krátký dopis pěti klempířů, kteří pracovali na opravách radnice. V něm se čtenář např. dozví o tehdejších cenách benzínu, o průměrném platu či o zvyšování ceny piva na 4,80 Kč za půllitr. „V době, kdy píšeme tyto pamětihodnosti, hrozí světu 3. světová válka, a proto budeme pít zlatý mok dál, i kdyby cenu upravili znovu,“ stojí ve vzkazu.

Všechny tubusy z minulého století se vrátí zpět do makovic radniční věže, ale až po dokončení opravy radnice. Restaurátoři však ještě zváží jejich počet a zda se uloží originály dopisů či jejich kopie. Ke stávajícím tubusům by měl ještě přibýt jeden z roku 2017, jehož obsah by měl pocházet od řemeslníků, kteří pracují na současné rekonstrukci.