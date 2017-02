Na pražském Výstavišti začíná Matějská pouť. Děti mají atrakce zdarma

Na pražském Výstavišti dnes začíná Matějská pouť. Potrvá až do 17. dubna a návštěvníkům nabídne 115 atrakcí. Vedle kolotočů, lochnesky, střelnice nebo horské dráhy nebudou chybět ani moderní zařízení včetně českého katapultu. Historii akce eviduje Národní knihovna v záznamech od roku 1595. U Křižíkovy fontány se od 18:00 uskuteční ohňostroj.

Pro návštěvníky připravili organizátoři atrakce z Čech, Nizozemska a dalších zemí. Dětem do deseti let jsou určeny tři desítky z nich, jde o autíčka, řetízkové, hydraulické i podlahové kolotoče, nafukovací skákadla či vláčky. Pro dospělé pak zase bude například extrémní sedmdesátimetrová houpačka. Po skončení pouti budou dvě desítky atrakcí k dispozici návštěvníkům parku po zbytek sezony.

Matějská pouť bude otevřena od úterý do pátku od 13:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích, stejně jako v období školních prázdnin, od 10:00 do 22:00. Den pro zdravotně postižené děti se uskuteční 20. března a na veškeré atrakce budou mít děti mezi 11:00 a 15:00 vstup zdarma.

