Na pražské Jižní Spojce vznikne nový sjezd do Chodovské ulice

Praha - Na pražské Jižní Spojce vznikne nový sjezd. Ústit bude do Chodovské ulice, sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. TSK zahájila tento týden přípravné práce a rampa by měla být hotova do konce letošního října. Při výstavbě bude omezen provoz na Chodovské ulici.

Na pražské Jižní Spojce vznikne nový sjezd.Foto: Web TSK

„Jedná se o stavbu přímé sjízdné rampy o celkové délce stavebních úprav 450 metrů a maximální šířce 6,5 metrů," uvedla Lišková. Na stavbu vyčlenilo město 50 milionů korun. Součástí je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků Při výstavbě bude také upravena mimoúrovňová křižovatka v křížení městského okruhu a ulic Chodovská a Spořilovská a rampa ze spojky ze směru ze Štěrbohol k Barrandovskému mostu. „Součástí je i výstavba nových dopravně bezpečnostních prvků, navigačních zařízení, značení a portálů pro jejich umístění," uvedla mluvčí. Při výstavbě bude omezen provoz v pravém jízdním pruhu v Chodovské ulici. Plánovaná výstavba není první úpravou v tomto místě. V roce 2013 TSK rozšířila vratnou větev z Jižní spojky na Spořilovskou. Čtěte také: V Praze bude více stanic, které měří škodliviny z dopravy

Autor: ČTK