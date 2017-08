Na podzim se na Žižkově otevře léta zapečetěný byt Jaroslava Foglara

Praha - Jestřábův byt na Žižkově bude po dlouhých letech zpřístupněn veřejnosti. Skautská nadace v něm od září lidem nabídne komentované prohlídky. Nasát genius loci místa, v němž žil Jaroslav Foglar. To se veřejnosti podaří po dlouhých 18 letech. Když totiž spisovatel v roce 1999 zemřel, úředníci jeho byt kvůli právním nejasnostem zapečetili. Bezmála šestnáct let do něj nikdo nevstoupil.

Jaroslav Foglar. Foto: ČTK/Liba Taylor

Podařilo se to až novému vlastníkovi, kterým se stala Skautská nadace Jaroslava Foglara. Poté, co bytem prošli členové foglarova oddílu Dvojka a následně i členové sdružení Přátel Jaroslava Foglara, se nadace rozhodla otevřít ho i ostatním fanouškům. Od září tam proto plánuje organizovat komentované prohlídky pro ty, kteří o to projeví zájem na jejich webových stránkách.

Věci byly převezeny ke katalogizaci

V takovém stavu, v jakém příbytek spisovatel před svou smrtí opustil, ho ale účastníci neuvidí. „Dokážete si představit, jak vypadá byt, který několik let nikdo neobýval. Uzavřený příbytek se spuštěnými roletami. Uklidili jsme ho a věci, které tam Jaroslav Foglar měl a které mají nějakou historickou hodnotu, jsme převezli ke katalogizaci a archivaci,“ vypráví předseda správní rady Skautské nadace Tomáš Šídlo s tím, že tyto vzácné dokumenty na místě nejsou. Účastníci ale spatří třeba spisovatelovu knihovnu a některé další osobní věci.

O prohlídky stojí Češi i Slováci

Návštěvu dvoupokojového podkrovního bytu na Žižkově nadace uspořádá zdarma pro skupinky 7 až 10 lidí. „Hlásí se nám lidé z celé České republiky a ze Slovenska. Je zjevné, že mimopražští pojedou do metropole jenom kvůli této záležitosti. Proto tomu přikládáme velký význam,“ vysvětluje Tomáš Šídlo a dodává, že prohlídky chce nadace pořádat do chvíle, co o ně bude zájem.

V tom, co se poté stane s bytem, v němž Jaroslav Foglar prožil 19 let, zatím nadace jasno nemá. „Přemýšlíme o něčem, co bude živé, protože sdělení foglarovy literatury také není muzeální věc, ale něco, co rezonuje se současným životem,“ uvažuje Tomáš Šídlo. Muzeum to nebude.