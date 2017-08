Na ozdravné pobyty pro děti ze smogových oblastí půjde 40 milionů

Praha - Na ozdravné pobyty dětí, žijících ve smogových oblastech, půjde 40 milionů korun z Národního programu Životní prostředí. Žádat o ně mohou školy, školky a nově i dětské skupiny, a to od 4. září. Oproti dřívějším dotacím je nyní podmínkou, aby byl pobyt spojený s ekologickou výchovou. V dnešní tiskové zprávě to sdělilo ministerstvo životního prostředí.

Peníze mohou čerpat základní, mateřské a lesní školy a nově také zřizovatelé dětských skupin. Musí ležet v místě, kde denní koncentrace prachových částic v pětiletém klouzavém průměru překračovala 50 mikrogramů na metr krychlový. Přesný výčet těchto míst je uvedený na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Patří sem velká část Moravskoslezského, Ústeckého a Středočeského kraje, dále místa v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji a také několik částí Prahy.

Pobyty zahrnou ekologickou výchovu dětí

Dotaci vypsalo ministerstvo v minulosti již vícekrát, novinkou je ale podmínka, aby pobyty obsahovaly i ekologickou výchovu pro děti. „Výukový program by měl probíhat minimálně šest hodin denně, částečně venku na čerstvém vzduchu a má se věnovat i ochraně ovzduší. Školám jej zajistí kvalifikovaný lektor nebo organizace, která se zabývá environmentálním vzděláváním minimálně dva roky," vysvětlil ředitel SFŽP Petr Valdman.

Pobyt musí trvat nejméně pět dní (čtyři noci) a musí se konat v místě s vyhovující kvalitou ovzduší. I tyto lokality jsou uvedené v seznamu na stránkách SFŽP. „Pořadatelé ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem z takovýchto oblastí můžou získat až 400 tisíc korun v závislosti na délce pobytu," uvedl ministr Richard Brabec (ANO).

Žádosti mohou školy a další organizace podávat na SFŽP od 4. září

Peníze lze čerpat na tábory pořádané v období od 1. října 2018 do 30. dubna 2019 nebo od 1. října 2019 do 30. dubna 2020. Žádosti mohou školy a další organizace podávat na SFŽP od 4. září do 30. listopadu letošního roku.

Na ozdravné tábory šly příspěvky z národních zdrojů v minulosti již vícekrát. Ministerstvo životního prostředí na ně uvolnilo celkem 75 milionů Kč. Naposledy přispělo na pobyty, které proběhly letos v dubnu.