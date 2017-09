Na opravy a stavby kulturních institucí má jít v budoucnu 12 miliard

Praha - Stát plánuje v letech 2019 až 2027 vyčlenit 12 miliard korun na opravy či novostavby sídel svých kulturních institucí. Peníze by měl zaručit nový program, který naváže na současný Program péče o národní kulturní poklad. Ten funguje od roku 2006, disponuje deseti miliardami a aktuálně se za peníze z něj opravuje Národní muzeum, Státní opera nebo Klementinum. Návrh nového programu, do kterého by se měly zapojit i další instituce, půjde podle ministerstva kultury (MK) v září do připomínkového řízení.

dnes 11:00 SDÍLEJ:

Původní program měl hradit stavbu nové budovy Národní knihovny či opravy Uměleckoprůmyslového muzea (UPM), Národního technického muzea (NTM), Národního filmového archivu (NFA), později bylo do programu zařazeno i Národní divadlo. Program měl v prvních letech peníze ze zrušeného Fondu národního majetku, později rostl podíl peněz ze státního rozpočtu. ČTĚTE TAKÉ: Národní knihovna hledá ředitele, čeká ho zakázka za miliardu Muzeum plánuje částečně otevřít příští rok Čerpání peněz, a tedy i rekonstrukce a stavby, se ale zpožďovalo, ještě v roce 2013 byla z deseti miliard vyčerpána jen necelá pětina. Opraveno bylo Národní technické muzeum, ale novostavba Národní knihovny byla zamítnuta. Zpoždění kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad, podle něhož nebyl program dostatečně připraven, byl často měněn a počítal s nadhodnocenými náklady na některé práce - soutěže pak přinesly ceny zakázek mnohem nižší.

Teprve v posledních letech se rozjelo více rekonstrukcí podmíněných veřejnými soutěžemi. Národní muzeum plánuje částečně otevřít na podzim příštího roku. Letos skončila oprava Uměleckoprůmyslového muzea a předtím stavba jeho depozitáře, nový depozitář má i Národní filmový archiv. Revitalizace Klementina má skončit s působností programu v roce 2020. Trvá však již od roku 2010, prodlužují ji nečekané archeologické nálezy i také časté změny ve vedení knihovny. ČTĚTE TAKÉ: Nový koncertní sál nabývá konkrétní podoby. Bude u řeky a nejdříve za 8 let Z programu by se měla platit stavba sálu pro filharmonii Podle aktuálního vyjádření MK bylo ke konci letošního srpna vyčerpáno z desetimiliardového rozpočtu programu 4,2 miliardy, zbylých více než 5,7 miliardy se má vyčerpat od letošního září do konce roku 2020.

Státní kulturní politika na léta 2015 až 2020 uvádí, že z nového programu by se měla platit třeba stavba nového sálu pro Českou filharmonii, vznik Železničního muzea na Masarykově nádraží v Praze, rekonstrukce Náprstkova muzea, rekonstrukce Veletržního paláce pro Národní galerii, vybudování středoevropského fóra SEFO Muzea umění Olomouc, depozitář pro Technické muzeum v Brně, oprava depozitáře Moravské zemské knihovny nebo revitalizace Nové scény Národního divadla. ČTĚTE TAKÉ: Národní technické muzeum získá další depozitář za 118 milionů korun Program by měl být financován jen ze státního rozpočtu. Návrh programu počítal i s penězi na vybudování sídla Národního filmového archivu na Nákladovém nádraží na Žižkově. Aktuálně ale o budovu usiluje město Praha, financování by se pak muselo řešit jinak. Ministerstvo kultury letos zřídilo České literární centrum, které dosud nemá vlastní sídlo a počítá se s jeho zřízením.





Autor: ČTK