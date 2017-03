Na okrajích Prahy schází lékaři. Někde není žádný

Praha /INFOGRAFIKA/ - Když se paní Jana Černá loni přestěhovala z Benešova do Lysolaj, asi nečekala, že zrovna v Praze bude mít problém najít praktického lékaře. Brzy však zjistila, že přímo v její městské části žádný praktik neordinuje a ani v sousedním Suchdole to není o moc lepší. Tam sice několik lékařů je, ale vesměs mají plno. Ve výsledku tak má paní Jana pořád praktického lékaře v Benešově, což v praxi znamená, že k doktorovi nechodí. I když papírově je v Praze zdaleka nejvíce ambulantních lékařů ze všech krajů, problém s dostupností zdravotní péče v okrajových částech Prahy existuje. V několika městských částech není lékař vůbec žádný. Postihuje to zejména starší lidi, kteří se musejí i kvůli banalitám, jako je předepsání léků, trmácet veřejnou dopravou blíže k centru.

Starostové městských částí jsou si problému vědomi a pokouší se ho řešit. Naráží však na problémy – lékařů je v republice všeobecně málo a nalákat je do okrajových částí Prahy může být problém.

„Má to jistou logiku, protože máme přibližně patnáct set obyvatel a praktický lékař musí mít v kartotéce minimálně těch patnáct set pacientů, aby se uživil. Pražští praktici podle mých informací obvykle mají tak tři, tři a půl tisíce pacientů," vysvětlil Petr Hlubuček, starosta Lysolaj a zároveň předseda Svazu městských částí, který sdružuje menší městské části. Čtěte také: Pražské pohotovosti loni ošetřily přes 140 tisíc pacientů Na Praze 1 je situace zdaleka nejlepší Podle zjištění Pražského deníku se dostupnost ambulantní péče snižuje se vzdáleností od centra. Na Praze 1 je zdaleka nejlepší – na jednoho ambulantního lékaře tam v roce 2015 připadalo pouze 54 pacientů, z toho 9 seniorů. Naopak ve Slivenci bylo donedávna bez doktora téměř tři a půl tisíce Pražanů a téměř pět set důchodců. Ti musejí dojíždět do polikliniky na Barrandově, tam se však potýkají s kapacitními problémy. A do budoucna to bude ještě horší. Hlavní část zodpovědnosti leží na městských částech „Asi není nutné, aby úplně všude byl lékař, ale minimálně polikliniky musí být schopny zajistit zdravotní péči pro každého. V našem případě se teď bude rozšiřovat zástavba na Barrandově, což bude znamenat další stovky a tisíce obyvatel, takže je už teď třeba i na tuto část občanské vybavenosti myslet. A to se bohužel často nedělá," míní starostka Slivence a zároveň pražská radní Jana Plamínková. Podle starostů leží hlavní část zodpovědnosti na městských částech, pomoci však může i „velká" Praha. „Hlavní město může při vyjednávání s developery o zastavování území uzavírat takzvané plánovací smlouvy, kdy má investor za povinnost třeba postavit školku nebo kus silnice," připomněl starosta Hlubuček s tím, že Praha může do těchto strategických plánů zapracovat i povinnost zajistit prostory pro lékařské služby. Čtěte také: Lékaři se bouří: ať radní spravují polikliniky lépe

